Burbara se confiesa: ¿Es fracaso quedar fuera en fase de grupos? ¿Buba es un problema en Real España?: "Va a ser bien difícil"

<b>¿Cuáles son para usted las selecciones que van a clasificar directamente al mundial?</b><br /><br />Yo tengo una tranquilidad de que Honduras va a estar en el mundial. No sé si de forma directa o vía repechaje, pero vamos a estar en el mundial. Y cuando vos estudias el formato del repechaje y haces una simulación de qué equipo de Oceanía puede llegar, qué equipo de Asia, qué equipo de África, qué equipo de Concacaf, de Sudamérica y hace una simulación del repechaje: cómo se va a dar y a dónde se va a dar y cuál es el reglamento, sería el colmo que no estuviera Honduras ahí. Entonces creo que Concacaf pudiera históricamente meter 8 selecciones al mundial.