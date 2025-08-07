Centroamérica

Copa Centroamericana 2025: ¿Qué necesitan Olimpia y Motagua para clasificar a cuartos de final?

Olimpia y Motagua marchan perfectos en sus primeras dos jornadas de la Copa Centroamericana.

  • Copa Centroamericana 2025: ¿Qué necesitan Olimpia y Motagua para clasificar a cuartos de final?

    Motagua y Olimpia están a las puertas de clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana 2025.

     Mario O. Figueroa
2025-08-07

Todo indica que tendremos dos representantes hondureños en la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf. Olimpia y Motagua ganaron sus primeros dos partidos de la fase de grupos y ahora están a un pie de sellar el boleto.

El "Ciclón Azul" doblegó al CAI de Panamá y alcanzó la suma de seis puntos. En la fecha tres recibe al Cartaginés en Tegucigalpa y un triunfo finiquita el boleto a la fase de los mejores ocho. El equipo de Diego Vázquez suma dos clasificaciones consecutivas a cuartos de final.

Situación contraria es la de Olimpia, quien fracasó en sus primeros dos campeonatos de Copa Centroamericana. El equipo que era dirigido por Troglio se quedó a las puertas de avanzar y las últimas jornadas siempre son fatídicas para el león.

¡Sorpresa! Grande de Centroamérica fue humillado por equipo de Nicaragua y la directiva determina despedir al DT

Sin embargo, ahora el conjunto blanco es comandado por el uruguayo Eduardo Espinel. El león le ganó con mucha autoridad a Hércules y Real Estelí. Pero la tercera jornada es complicada, ya que visita al Águila, un viejo conocido de Centroamérica.

Olimpia acabaría con la racha negativa si doblega al Águila. Los nueve puntos son vitales para el Rey de Copas en la fase de grupos. Además, tranquilamente estaría clasificado antes de enfrentar al Xelajú de Guatemala.

Y es que, de momento, los Albos toman la cima de la tabla de posiciones: son líderes con 6 puntos y comandan por mejor diferencia de goles, con 6 tantos a su favor y tan solo 1 en contra. Le sigue el Xelajú en el segundo puesto con la misma cantidad de unidades, pero con 4 goles a su favor y mantiene su meta sin recibir goles.

Espinel no se relaja tras el triunfo de Olimpia ante Hércules: "Cada partido es una batalla que vamos a intentar ganarla"

Motagua, por su parte, lidera el grupo C con seis puntos en dos partidos. Está por encima del Saprissa de Costa Rica. CAI, Cartaginés y Verdes no tienen puntos en la tabla de posiciones de la fase de grupos.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|
Olimpia
|
Motagua
|