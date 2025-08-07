Copa Centroamericana 2025: ¿Qué necesitan Olimpia y Motagua para clasificar a cuartos de final?

Todo indica que tendremos dos representantes hondureños en la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf. Olimpia y Motagua ganaron sus primeros dos partidos de la fase de grupos y ahora están a un pie de sellar el boleto.

El "Ciclón Azul" doblegó al CAI de Panamá y alcanzó la suma de seis puntos. En la fecha tres recibe al Cartaginés en Tegucigalpa y un triunfo finiquita el boleto a la fase de los mejores ocho. El equipo de Diego Vázquez suma dos clasificaciones consecutivas a cuartos de final.

Situación contraria es la de Olimpia, quien fracasó en sus primeros dos campeonatos de Copa Centroamericana. El equipo que era dirigido por Troglio se quedó a las puertas de avanzar y las últimas jornadas siempre son fatídicas para el león.