Copa Centroamericana 2025: ¿Qué necesitan Olimpia y Motagua para clasificar a cuartos de final?

Sin embargo, ahora el conjunto blanco es comandado por el uruguayo Eduardo Espinel. El león le ganó con mucha autoridad a Hércules y Real Estelí. Pero la tercera jornada es complicada, ya que visita al Águila, un viejo conocido de Centroamérica. Olimpia acabaría con la racha negativa si doblega al Águila. Los nueve puntos son vitales para el Rey de Copas en la fase de grupos. Además, tranquilamente estaría clasificado antes de enfrentar al Xelajú de Guatemala. Y es que, de momento, los Albos toman la cima de la tabla de posiciones: son líderes con 6 puntos y comandan por mejor diferencia de goles, con 6 tantos a su favor y tan solo 1 en contra. Le sigue el <b>Xelajú </b>en el segundo puesto con la misma cantidad de unidades, pero con 4 goles a su favor y mantiene su meta sin recibir goles.