Tabla de Copa Centroamericana 2025: Olimpia con pie y medio en cuartos y Diriangén sorprende a todos; otro equipo eliminado

El <b>Olimpia </b>hizo su tarea en El Salvador, pero otro de los equipos que cumplió fue el <b>Xelajú </b>de Guatemala. Los chapines vencieron por 2-0 al <b>Águila </b>cuscatleco y se meten en la pelea por el liderato del Grupo D de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>.Y es que, de momento, los Albos toman la cima de la tabla de posiciones: son líderes con 6 puntos y comandan por mejor diferencia de goles, con 6 tantos a su favor y tan solo 1 en contra. Le sigue el <b>Xelajú </b>en el segundo puesto con la misma cantidad de unidades, pero con 4 goles a su favor y mantiene su meta sin recibir goles.<b>Águila</b>, que debutó este miércoles con derrota 0-2, se ubica en el tercer puesto. <b>Real Estelí</b>, que no jugó esta semana, es cuarto, y el <b>Hércules</b>, con sus dos juegos, es uno de los equipos que tiene 0 puntos en el arranque de la Copa Centroamericana, quedando virtualmente eliminado del torneo, al igual que <b>Verdes </b>de Belice, ubicado en el grupo B.