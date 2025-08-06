Rubilio Castillo sale de Colombia y comienza pláticas con clubes hondureños: así está su tema contractual

A la problemática derivada de su salida en Colombia, se suma un conflicto legal: el club cafetero le adeuda dinero y, de acuerdo a informaciones desde el país sudamericano, si no saldan la deuda en los próximos días, procederá con una demanda formal, lo cual podría convertirse en un escándalo internacional de no resolverse de manera amistosa.En cuanto a sus posibilidades de volver a <b>Motagua</b>, la situación es compleja. Castillo, quien es el máximo goleador histórico del club superando la barrera de los 100 goles en la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, sería bien recibido por parte de la afición y la directiva, que no ven con malos ojos reforzar una delantera que ha perdido peso ofensivo tras la salida de los hermanos Auzmendi y la del propio Rubilio en el pasado reciente.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: REPASÁ EL CALENDARIO DE LA LIGA NACIONAL</a></b>No obstante, la decisión final recaerá en el propio Castillo. DIEZ conoció que el club le exigirá superar pruebas médicas exhaustivas para asegurar que se encuentra en óptimas condiciones físicas, además de aceptar una reducción salarial significativa, debido a las nuevas políticas financieras del club.Existe cierto recelo por parte del ariete, quien ha reconocido sentirse poco valorado en el <b>Motagua</b>. A pesar de ello, la directiva del ciclón confía en que Castillo no descarta regresar y así aportarle experiencia y goles, elementos que escasean en la actual plantilla azul, sobre todo considerando la participación del <b>Motagua </b>en dos torneos simultáneos.