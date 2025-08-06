Rubilio Castillo sale de Colombia y comienza pláticas con clubes hondureños: así está su tema contractual

Rubilio Castillo, uno de los delanteros más emblemáticos del fútbol hondureño, podría vestirse nuevamente con la camiseta del Motagua. Tras una abrupta salida del Deportivo Pereira en Colombia, el atacante de 33 años regresó recientemente a Honduras y tendría sobre la mesa una propuesta para reintegrarse al cuadro azul. Sin embargo, su retorno no está asegurado y dependerá de diversos factores internos del club y del propio futbolista. El delantero decidió romper el acuerdo con Deportivo Pereira debido a inconformidades contractuales y a que el técnico Rafael Dudamel no lo tenía en sus planes para la presente temporada. Esto motivó a Castillo a dejar el fútbol colombiano y regresar a su país de origen, dispuesto a emprender nuevas oportunidades deportivas.

A la problemática derivada de su salida en Colombia, se suma un conflicto legal: el club cafetero le adeuda dinero y, de acuerdo a informaciones desde el país sudamericano, si no saldan la deuda en los próximos días, procederá con una demanda formal, lo cual podría convertirse en un escándalo internacional de no resolverse de manera amistosa. En cuanto a sus posibilidades de volver a Motagua, la situación es compleja. Castillo, quien es el máximo goleador histórico del club superando la barrera de los 100 goles en la Liga Nacional de Honduras, sería bien recibido por parte de la afición y la directiva, que no ven con malos ojos reforzar una delantera que ha perdido peso ofensivo tras la salida de los hermanos Auzmendi y la del propio Rubilio en el pasado reciente. VER MÁS: REPASÁ EL CALENDARIO DE LA LIGA NACIONAL No obstante, la decisión final recaerá en el propio Castillo. DIEZ conoció que el club le exigirá superar pruebas médicas exhaustivas para asegurar que se encuentra en óptimas condiciones físicas, además de aceptar una reducción salarial significativa, debido a las nuevas políticas financieras del club. Existe cierto recelo por parte del ariete, quien ha reconocido sentirse poco valorado en el Motagua. A pesar de ello, la directiva del ciclón confía en que Castillo no descarta regresar y así aportarle experiencia y goles, elementos que escasean en la actual plantilla azul, sobre todo considerando la participación del Motagua en dos torneos simultáneos.

Actualmente las águilas azules cuentan en su delantera con Wilmar Jordán, Maicol Cabrera y Mathías Vázquez, pero la salida de varios jugadores claves ha mermado el potencial ofensivo del equipo. La escuadra capitalina buscará reforzar su ataque con 'Roruca' de cara al trayecto del campeonato y las exigencias de la competencia internacional. La vuelta de Rubilio Castillo no sólo inyectaría jerarquía y liderazgo, sino que podría convertirse en uno de los movimientos de mercado más relevantes del fútbol hondureño en el segundo semestre del año. El goleador sabe que la hinchada aún lo valora y que el club requiere experiencia y goles en la zona ofensiva.

En caso de concretarse su regreso, Castillo tendrá la oportunidad de ampliar su histórica cifra goleadora con Motagua y de demostrar que, a pesar de sentirse infravalorado en el pasado, puede ser el hombre clave que necesita el ciclón azul para volver a la senda del triunfo en el torneo doméstico.

Marathón, otra opción