Caso Rubilio Castillo toma giro inesperado en Colombia y "RoRuCa" regresa a Honduras tras ser borrado por Deportivo Pereira

El hondureño Román Rubilio Castillo ha vivido un infierno desde que fichó por los colores del Deportivo Pereira de la primera división de Colombia. El catracho no sumó los minutos necesarios y Rafael Dudamel, técnico del club, lo sentenció en días recientes.

“Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Castillo seguirá en el equipo”, expresó Dudamel de forma tajante en el mes de julio.

Días después de las duras palabras del entrenador venezolano, Rubilio Castillo tomó la decisión de abandonar el país sudamericano y este martes aterrizó en suelo catracho tras el calvario sufrido en Colombia.