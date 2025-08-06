Caso Rubilio Castillo toma giro inesperado en Colombia y "RoRuCa" regresa a Honduras tras ser borrado por Deportivo Pereira

El delantero catracho se cansó de ser borrado del <b>Deportivo Pereira</b>. Y antes de regresar a Honduras, el ex Motagua rescindió su contrato con el conjunto colombiano, equipo con el que había firmado desde el mes de enero de 2025.No obstante, a pesar de rescindir su ficha con el Deportivo Pereira, Rubilio Castillo demandó a este equipo, por supuestamente incumplir con el pago de tres meses de su salario. ¿<b>Rubilio Castillo</b> puede jugar en<b> Liga Nacional?</b> Sí,<b> </b>"RoRuCa" es agente libre y tiene la opción de fichar por un club del fútbol hondureño hasta la última semana de agosto, fecha donde se cierra el mercado de fichajes en suelo catracho. Además, el centroamericano tiene mercado, por ejemplo, el <b>Atlético Bucaramanga</b> busca sus servicios.