Caso Rubilio Castillo toma giro inesperado en Colombia y "RoRuCa" regresa a Honduras tras ser borrado por Deportivo Pereira

El delantero hondureño rescindió su contrato con el Deportivo Pereira de la primera división de Colombia.

    El hondureño no sigue en Deportivo Pereira de Colombia.

     Mario O. Figueroa
2025-08-06

El hondureño Román Rubilio Castillo ha vivido un infierno desde que fichó por los colores del Deportivo Pereira de la primera división de Colombia. El catracho no sumó los minutos necesarios y Rafael Dudamel, técnico del club, lo sentenció en días recientes.

“Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Castillo seguirá en el equipo”, expresó Dudamel de forma tajante en el mes de julio.

Días después de las duras palabras del entrenador venezolano, Rubilio Castillo tomó la decisión de abandonar el país sudamericano y este martes aterrizó en suelo catracho tras el calvario sufrido en Colombia.

El delantero catracho se cansó de ser borrado del Deportivo Pereira. Y antes de regresar a Honduras, el ex Motagua rescindió su contrato con el conjunto colombiano, equipo con el que había firmado desde el mes de enero de 2025.

No obstante, a pesar de rescindir su ficha con el Deportivo Pereira, Rubilio Castillo demandó a este equipo, por supuestamente incumplir con el pago de tres meses de su salario.

¿Rubilio Castillo puede jugar en Liga Nacional? Sí, "RoRuCa" es agente libre y tiene la opción de fichar por un club del fútbol hondureño hasta la última semana de agosto, fecha donde se cierra el mercado de fichajes en suelo catracho. Además, el centroamericano tiene mercado, por ejemplo, el Atlético Bucaramanga busca sus servicios.

