Asimismo, mencionó los objetivos específicos que tiene con el Sporting FC, lo que le atrajo para fichar por el equipo tico y responde si Alejandro Reyes fue o no relevante para su llegado al "Albinegro".

¿El motivo de su llegada al Sporting? "Feliz de estar aquí. Estoy agradecido con el Sporting por abrirme las puertas con toda la fe de hacer las cosas bien. El Sporting tiene un lindo proyecto, venimos a aportar nuestro granito de arena".

¿Cuál son los objetivos con Sporting FC tras salir de Olimpia? “Mi paso en el Olimpia fue muy lindo donde logramos ganar muchos títulos y traer esa hambre, las ganas de ganar ahora en el Sporting. Siento que el equipo aspira a cosas grandes y que puede llegar a competir en el torneo, eso es motivante".

¿Por qué saliste de Honduras? “Cuando uno empieza esta carrera tiene sueños y metas, uno se propone a corto y a largo plazo, siento que el Sporting me puede aportar mucho en esa experiencia de vida como jugador y venir a una nueva liga competitiva con grandes equipos y mucho nivel. Eso me motivó mucho a tomar este reto y vengo con esa hambre de venir a hacer las cosas bien, vengo motivado, me llena la competencia. El Sporting con los refuerzos que hizo, todo el staff, es muy atractivo para uno de jugador”.