Técnico del Deportivo Pereira le da el tiro de gracia a Rubilio Castillo: "Le he dicho que no está en nuestras prioridades"

El hondureño, que se ha comportado a la altura y como todo profesional ante el desdén del entrenador, no es del gusto técnico del estratega venezolano Rafael Dudamel, quien en la última conferencia de prensa dejó claro que no cuenta con el goleador histórico del Motagua de Honduras.

“Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Rubilio seguirá en el equipo”, expresó Dudamel de forma tajante.

Esta era una noticia sabida desde semanas atrás, incluso, Rafael Dudamel aunque ya le había exteriorizado su decisión, le dio la oportunidad en el torneo de Copa, donde el ariete respondió con dos goles en tres juegos, situación que le fue indiferente al estratega.

La salida de Rubilio Castillo del Deportivo Pereira se dará, siempre y cuando la institución le cancele los dos meses de salario atrasados y, obviamente, le paguen la rescisión de contrato. A pesar del tema, el centroamericano tiene mercado, por ejemplo, el Atlético Bucaramanga busca sus servicios, pero antes debe solventar su impasse con los la furia matecaña.