Gullit Peña recuerda su paso por el Vida y por qué solo estuvo tres meses: "Le dije al presidente Luis Cruz que yo quería..."

Recordado por aquel León bicampeón de la Liga MX, Carlos Peña concedió una extensa entrevista para el exportero Yosgart Gutiérrez a través de su canal oficial de Youtube y habló brevemente de su paso por el fútbol centroamericano y el motivo por el que no cumplió su contrato con el Vida.

Tras vestir las camisetas de Pachuca, León, Chivas, Cruz Azul, Necaxa y vivir la experiencia de Europa con el Rangers de Escocia, el mediocampista 35 años fue al FAS y admite que el fútbol salvadoreño es de mucho roce.

"Otro reto más, tenían 11 años sin quedar campeones. La afición fue impresionante, les guardo un gran cariño. Me he encontrado gente del FAS en Estados Unidos y son calidad. Me llevé con muchos jugadores, calidad de equipo. El fútbol salvadoreño es puro golpe, fuerte, no es mucho de tocar balón, es más de roce. Tuvimos buen equipo, la afición es una de las mejores que he tenido, el estadio lleno de local o visitante. Firmé un año, pero solo estuve seis meses", recuerda.

"El vicepresidente me dijo: 'tu ya veniste y cumpliste, y sabemos que tu mente es para más, aquí está tu finiquito'. Entonces agarré el avión y me fui con la familia para Guatemala", cuenta el mexicano.