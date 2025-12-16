Faitelson cuenta todo lo que ocurrió con Mohamed tras la final: "Solo doy entrevista si te mandan a ti a la mi***"

"Primero le dije: 'vamos a una oficina, algo más privado, porque aquí hay mucha prensa y nos van a grabar, y no queremos armar un espectáculo'. Pero estaba fuera de sí y no respondió a eso", cuenta <b>Faitelson</b>. "Cuando le dije que les diera entrevista a compañeros de Televisa, me respondió: 'sólo le doy entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mi***'. Mohamed fue un majadero, altanero, muy vulgar, fue un barra brava, me decepciona también la directiva del Toluca, estaba Suinaga", afirma. "Cuando volteé a ver a Mauricio Garduño me dice 'es que te pasaste'. Yo soy un periodista y tengo 40 años en el medio, bien o mal, con mi estilo, defectos y virtudes, voy para que un entrenador me amenace que me va a dar un cabezazo y el Toluca no hizo absolutamente nada. No sé si Arturo Pérez, presidente del equipo esté enterado. Les dije que haría una carta y se la iba a mandar a Valentín Diez para que estuviera enterado de la situación", cerró <b>Faitelson</b>.