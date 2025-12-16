Futbol Mexicano

Faitelson cuenta todo lo que ocurrió con Mohamed tras la final: "Solo doy entrevista si te mandan a ti a la mi***"

El reportero de TUDN salió al paso y relata lo que realmente sucedió con el entrenador del Toluca.

2025-12-16

Tras ganar el bicampeonato con Toluca, el técnico Antonio Mohamed tuvo un cruce con David Faitelson y el periodista de TUDN dio su versión de lo sucedido. Asegura que se siente decepcionado de la directiva de los 'Diablos Rojos' porque no intervino cuando el 'Turco' lo amenazó.

Faitelson reiteró que Mohamed fue majadero, grosero y que estuvo a punto de golpearlo. También revela que el DT no daría entrevistas a Televisa hasta que lo despidieran a él.

'Turco' Mohamed se encaró con Faitelson tras la final: "Amenaza con darme un cabezazo y me dice que soy una mi***"

"En plena celebración de cancha recibí una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que yo bajara a verlo; bajé la cancha corriendo y fui a un costado del vestidor, donde el entrenador estaba disfrutando de unas largas bocanadas de un puro", comienza relatando el comunicador.

"Enfrenté a Mohamed, le dije que ahí estaba, que si tenía un problema conmigo lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa", añadió.

El 'Turco' argumentaba que Faitelson lo criticó diciendo que faltaba a la ética y moral, por mandar al portero Hugo González a la banca, exhibiéndolo por el error que cometió en la final de ida contra los Tigres.

Turco Mohamed insultó a David Faitelson en plena transmisión y lo amenazó: “Que baje acá a ver si tiene lo huevos”

"Primero le dije: 'vamos a una oficina, algo más privado, porque aquí hay mucha prensa y nos van a grabar, y no queremos armar un espectáculo'. Pero estaba fuera de sí y no respondió a eso", cuenta Faitelson.

"Cuando le dije que les diera entrevista a compañeros de Televisa, me respondió: 'sólo le doy entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mi***'. Mohamed fue un majadero, altanero, muy vulgar, fue un barra brava, me decepciona también la directiva del Toluca, estaba Suinaga", afirma.

"Cuando volteé a ver a Mauricio Garduño me dice 'es que te pasaste'. Yo soy un periodista y tengo 40 años en el medio, bien o mal, con mi estilo, defectos y virtudes, voy para que un entrenador me amenace que me va a dar un cabezazo y el Toluca no hizo absolutamente nada. No sé si Arturo Pérez, presidente del equipo esté enterado. Les dije que haría una carta y se la iba a mandar a Valentín Diez para que estuviera enterado de la situación", cerró Faitelson.

