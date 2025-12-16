Faitelson cuenta todo lo que ocurrió con Mohamed tras la final: "Solo doy entrevista si te mandan a ti a la mi***"

Tras ganar el bicampeonato con Toluca, el técnico Antonio Mohamed tuvo un cruce con David Faitelson y el periodista de TUDN dio su versión de lo sucedido. Asegura que se siente decepcionado de la directiva de los 'Diablos Rojos' porque no intervino cuando el 'Turco' lo amenazó. Faitelson reiteró que Mohamed fue majadero, grosero y que estuvo a punto de golpearlo. También revela que el DT no daría entrevistas a Televisa hasta que lo despidieran a él.

"En plena celebración de cancha recibí una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que yo bajara a verlo; bajé la cancha corriendo y fui a un costado del vestidor, donde el entrenador estaba disfrutando de unas largas bocanadas de un puro", comienza relatando el comunicador. "Enfrenté a Mohamed, le dije que ahí estaba, que si tenía un problema conmigo lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa", añadió. El 'Turco' argumentaba que Faitelson lo criticó diciendo que faltaba a la ética y moral, por mandar al portero Hugo González a la banca, exhibiéndolo por el error que cometió en la final de ida contra los Tigres.