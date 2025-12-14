Toluca se corona bicampeón de la Liga MX tras vencer en la final a Tigres en una tanda de penales cardíaca

La <b>Liga de México</b> nunca falla en sus etapas finales. <b>Toluca</b> y <b>Tigres </b>nos regalaron una serie de final apasionante que consagró como bicampeón del torneo Apertura a los diablos rojos del <b>Toluca</b>.Los choriceros ganan su segundo título al hilo con el argentino <b>Antonio Mohamed,</b> que alzó su quinto trofeo como técnico en Liga MX, e igualó con 12 preseas doradas a las <b>Chivas</b> de Guadalajara que era el escolta del más ganador <b>América </b>que tiene 16 celebraciones.El equipo del <b>Turco Mohamed</b> llegaba a la final de ida con la eliminatoria cuesta arriba luego que los felinos hicieron prevalecer la localía en el duelo de ida el cual ganaron 1-0.Ya en el <b>Nemesio Diez </b>los <b>Tigres </b>arrecieron con un Gignac con 40 años empujando a su equipon hacia el frente. El uruguayo <b>Fernando Gorriarán </b>adelantó a auriazules al minuto 14' y <b>Toluca </b>se estancaba en su feudo.No obstante la reacción fue tardía para los diablos rojos que vinieron de atrás y rescataron el resultado. Al 40' <b>Helinho </b>emparejó el marcador en <b>Toluca</b>, pero seguían abajo en el global; al 52', ya en el segundo tiempo <b>Paulinho </b>lo igualó y obligó a los alargues.En los tiempos extras no se hicieron daño, pero mostraban un fútbol aguerrido a pesar del desgaste físico. El árbitro <b>César Ramos Palazuelos</b> dijo que no había tiempo para más y el nuevo campeón de la liga mexicana se iba a definir desde el manchón penal.Fue infartante, de locos la tanda de penales. Los diablos rojos patearon 12 penales para encontrar su corona 12 en el balompié azteca y lo encontró en los botines de <b>Alexis Vega</b>, quien convirtió en la segunda tanda su segundo penal y con ello el <b>Toluca </b>alcanzó la gloria. El capitán fue infiltrado porque estaba lesionado y por eso comenzó desde la banca. ¡Como sacado de un libro mágico!