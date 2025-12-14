Toluca se corona bicampeón de la Liga MX tras vencer en la final a Tigres en una tanda de penales cardíaca

La Liga de México nunca falla en sus etapas finales. Toluca y Tigres nos regalaron una serie de final apasionante que consagró como bicampeón del torneo Apertura a los diablos rojos del Toluca.

Los choriceros ganan su segundo título al hilo con el argentino Antonio Mohamed, que alzó su quinto trofeo como técnico en Liga MX, e igualó con 12 preseas doradas a las Chivas de Guadalajara que era el escolta del más ganador América que tiene 16 celebraciones.

El equipo del Turco Mohamed llegaba a la final de ida con la eliminatoria cuesta arriba luego que los felinos hicieron prevalecer la localía en el duelo de ida el cual ganaron 1-0.

Ya en el Nemesio Diez los Tigres arrecieron con un Gignac con 40 años empujando a su equipon hacia el frente. El uruguayo Fernando Gorriarán adelantó a auriazules al minuto 14' y Toluca se estancaba en su feudo.

No obstante la reacción fue tardía para los diablos rojos que vinieron de atrás y rescataron el resultado. Al 40' Helinho emparejó el marcador en Toluca, pero seguían abajo en el global; al 52', ya en el segundo tiempo Paulinho lo igualó y obligó a los alargues.

En los tiempos extras no se hicieron daño, pero mostraban un fútbol aguerrido a pesar del desgaste físico. El árbitro César Ramos Palazuelos dijo que no había tiempo para más y el nuevo campeón de la liga mexicana se iba a definir desde el manchón penal.

Fue infartante, de locos la tanda de penales. Los diablos rojos patearon 12 penales para encontrar su corona 12 en el balompié azteca y lo encontró en los botines de Alexis Vega, quien convirtió en la segunda tanda su segundo penal y con ello el Toluca alcanzó la gloria. El capitán fue infiltrado porque estaba lesionado y por eso comenzó desde la banca. ¡Como sacado de un libro mágico!