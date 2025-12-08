James Rodríguez podría volver a jugar con compañero del Real Madrid tras su paso por León

Sin embargo, James Rodríguez estaría muy cerca de extender su aventura en la Liga MC. Tras un paso gris, nunca logró consolidarse ni mostrar su mejor versión.

En enero el colombiano James Rodríguez se convirtió en uno de los grandes fichajes en la historia del fútbol mexicano llegando al León, pero se marcha sin pena ni gloria.

El colombiano de 34 años ya tendría nuevo destino dentro de la Liga MX: los Pumas de la UNAM donde volvería a compartir camerino con el veterano portero Keylor Navas.

El periodista Francisco Montes, mismo que adelantó su fichaje con León en enero pasado, dio a conocer que ser agente libre le beneficia y la negociación está avanzada.

Precisamente Keylor Navas es factor clave. El guardameta costarricense habría tenido un papel determinante en convencer a James de elegir al cuadro universitario como su próximo destino.

James ve muy bien permanecer en México. A pesar de su complicada estancia en León, donde las expectativas nunca se cumplieron y el jugador está decidido a demostrar que aún tiene condiciones porque se viene el Mundial 2026 y Colombia lo quiere en óptimas condiciones.