James Rodríguez podría volver a jugar con compañero del Real Madrid tras su paso por León

El colombiano de 34 años ya tendría nuevo destino dentro de la Liga MX: los Pumas de la UNAM donde volvería a compartir camerino con el veterano portero <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/keylor-navas-andy-najar-portero-evito-primero-honduras-eliminatoria-concacaf-EN28252161" target="_blank">Keylor Navas.</a></b>El periodista Francisco Montes, mismo que adelantó su fichaje con León en enero pasado, dio a conocer que ser agente libre le beneficia y la negociación está avanzada.Precisamente Keylor Navas es factor clave. El guardameta costarricense habría tenido un papel determinante en convencer a James de elegir al cuadro universitario como su próximo destino.James ve muy bien permanecer en México. A pesar de su complicada estancia en León, donde las expectativas nunca se cumplieron y el jugador está decidido a demostrar que aún tiene condiciones porque se viene el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mundial-2026-fifa-sorprende-impone-nuevas-reglas-para-united-infantino-CL28542918#image-1" target="_blank">Mundial 2026</a></b> y Colombia lo quiere en óptimas condiciones.