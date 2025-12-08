Futbol Mexicano

James Rodríguez podría volver a jugar con compañero del Real Madrid tras su paso por León

El colombiano no tuvo su mejor versión con el León de la Liga Mexicana.

  • James Rodríguez podría volver a jugar con compañero del Real Madrid tras su paso por León

    El colombiano James Rodríguez se fue del León sin conseguir ningún título en la Liga MX. Foto cortesía León.
2025-12-08

En enero el colombiano James Rodríguez se convirtió en uno de los grandes fichajes en la historia del fútbol mexicano llegando al León, pero se marcha sin pena ni gloria.

Sin embargo, James Rodríguez estaría muy cerca de extender su aventura en la Liga MC. Tras un paso gris, nunca logró consolidarse ni mostrar su mejor versión.

¡Inédita final en México! lograron clasificarse por mejor posición en la tabla: fecha y horarios de los partidos

El colombiano de 34 años ya tendría nuevo destino dentro de la Liga MX: los Pumas de la UNAM donde volvería a compartir camerino con el veterano portero Keylor Navas.

El periodista Francisco Montes, mismo que adelantó su fichaje con León en enero pasado, dio a conocer que ser agente libre le beneficia y la negociación está avanzada.

Precisamente Keylor Navas es factor clave. El guardameta costarricense habría tenido un papel determinante en convencer a James de elegir al cuadro universitario como su próximo destino.

James ve muy bien permanecer en México. A pesar de su complicada estancia en León, donde las expectativas nunca se cumplieron y el jugador está decidido a demostrar que aún tiene condiciones porque se viene el Mundial 2026 y Colombia lo quiere en óptimas condiciones.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga MX
|
Futbol mexicano
|
James Rodríguez
|
Keylor Navas
|