Semifinales listas: Cruz Azul derrumba a Chivas; Chicharito Hernández fue villano

Cruz Azul eliminó a Chivas y avanzó a semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de ganar 3-2 en el Olímpico Universitario en la vuelta de cuartos de final (3-2 global). Javier 'Chicharito' Hernández fue el villano del Guadalajara. El Rebaño no especuló en el inicio, consciente de su necesidad de triunfo y abrió la cuenta al minuto ocho: Álvarez cobró un tiro de esquina en corto para Alvarado, quien centró a segundo poste para Cowell, quien aprovechó el letargo celeste para marcar con un remate de volea en el área chica.

El gusto le duró poco al Guadalajara, pues al 14' vino la respuesta respuesta de los cementeros y la igualada a través del 'Toro' Fernández tras una 'cabalgata solitaria' de Márquez.

El juego había empezado a tambor batiente, con dos equipos que a diferencia de la Ida, se perdieron el respeto. Los rojiblancos no renunciaron al ataque y al 35' retomaron la ventaja: Álvarez cedió en el área al 'Cotorro' González, quien aprovechó que el balón le quedó a modo tras un rebote para vencer a Gudiño con un zurdazo a la esquina. Los de Gabriel Milito hicieron una bravía primera mitad y tenían el resultado que provisionalmente los ponía en la siguiente instancia. La segunda mitad arrancó con intensidad y Chivas estuvo cerca del tercero con un remate de Cowell que coqueteó con el poste,