Semifinales listas: Cruz Azul derrumba a Chivas; Chicharito Hernández fue villano

Con marcador de 3-2 el conjunto Cruz Azul eliminó a las Chivas de Guadalajara.

2025-11-30

Cruz Azul eliminó a Chivas y avanzó a semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de ganar 3-2 en el Olímpico Universitario en la vuelta de cuartos de final (3-2 global). Javier 'Chicharito' Hernández fue el villano del Guadalajara.

El Rebaño no especuló en el inicio, consciente de su necesidad de triunfo y abrió la cuenta al minuto ocho: Álvarez cobró un tiro de esquina en corto para Alvarado, quien centró a segundo poste para Cowell, quien aprovechó el letargo celeste para marcar con un remate de volea en el área chica.

El gusto le duró poco al Guadalajara, pues al 14' vino la respuesta respuesta de los cementeros y la igualada a través del 'Toro' Fernández tras una 'cabalgata solitaria' de Márquez.

El juego había empezado a tambor batiente, con dos equipos que a diferencia de la Ida, se perdieron el respeto.

Los rojiblancos no renunciaron al ataque y al 35' retomaron la ventaja: Álvarez cedió en el área al 'Cotorro' González, quien aprovechó que el balón le quedó a modo tras un rebote para vencer a Gudiño con un zurdazo a la esquina.

Los de Gabriel Milito hicieron una bravía primera mitad y tenían el resultado que provisionalmente los ponía en la siguiente instancia.

La segunda mitad arrancó con intensidad y Chivas estuvo cerca del tercero con un remate de Cowell que coqueteó con el poste,

No obstante, a partir de ahí, los locales replegaron a los tapatíos y trataron de generar llegadas claras. La insistencia cruzazulina trajo sus frutos al 72' con un derechazo de 'billarista' de Jeremy Márquez que sacudió las redes tras pegar en el poste.

Los de Nicolás Larcamón ahora tenían el marcador que los instalaba en semifinales. Milito movió sus piezas y metió a Alan Pulido, 'Chicharito' Hernández y Santiago Sandoval en busca del 'desesperado' tanto de la victoria.

Hernández anotó a los pocos minutos de entrar al campo, pero estaba en claro fuera de lugar.

Así, al 81' llegó la jugada de la polémica cuando Sandoval cayó en el área tras un contacto con el 'Chiquete' Orozco en disputa por la pelota. El árbitro Daniel Quintero no dudó y sancionó la pena máxima, la cual no se revisó en el VAR.

EL VILLANO

Romo se paró en el manchón originalmente, pero luego cedió el balón al 'Chicharito', quien al 86' pudo ser héroe y fue villano con un cobro indigno a las nubes.

Cruz Azul sufrió los minutos de compensación y sentenció el juego al 90'+7 con una soberbia definición de Carlos Rodríguez sobre el 'Tala' Rangel que los dejó en la próxima fase, donde se medirá a los Tigres de la UANL.

LAS SEMIFINALES

Semifinal A: Toluca vs Rayados de Monterrey

Semifinal B: Tigres vs Cruz Azul

