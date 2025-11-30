Semifinales listas: Cruz Azul derrumba a Chivas; Chicharito Hernández fue villano

<b>Cruz Azul </b>eliminó a Chivas y avanzó a semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de ganar 3-2 en el Olímpico Universitario en la vuelta de cuartos de final (3-2 global). Javier 'Chicharito' Hernández fue el villano del Guadalajara.El Rebaño no especuló en el inicio, consciente de su necesidad de triunfo y abrió la cuenta al minuto ocho: Álvarez cobró un tiro de esquina en corto para Alvarado, quien centró a segundo poste para Cowell, quien aprovechó el letargo celeste para marcar con un remate de volea en el área chica.