EN VIVO Elecciones Honduras: Resultados generales, presidentes, alcaldes y diputados

Xiomara Castro (Libre) se convirtió en la primera mujer en ser presidenta en Honduras y lideró en el periodo 2022-2025. Es esposa del expresidente <b>Manuel Zelaya Rosales.</b><br /><br />El <b>Consejo Nacional Electoral (CNE)</b> dará a conocer oficialmente los primeros resultados a partir de las 9 de la noche, informaron con anticipación en horas de la mañana.<br /><br />Las votaciones oficialmente comenzaron desde las 7 de la mañana y finalizaría a las 5 de la tarde. Sin embargo, el CNE comunicó que se extendió una hora más y todo se cerró a las 6 de la noche.<br /><br />Además, se informó en horas de la tarde que arriba de 2 millones de hondureños ejercieron el sufragio y de esta forma superaron la cifra de las elecciones primarias del pasado marzo.<br /><br /><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://papeletas.cne.hn/" target="_blank">AQUÍ PUEDES VER LOS RESULTADOS OFICIALES DEL CNE</a></b>