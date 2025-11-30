Noticias del Mundo

EN VIVO Elecciones Honduras: Resultados generales, presidentes, alcaldes y diputados

Este domingo 30 de noviembre se vivió las elecciones generales en Honduras

    Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal), buscando ser presidente.
Este domingo 30 de noviembre se vivió las elecciones generales en Honduras donde eligen a las autoridades como presidente, alcaldes y diputados de los 18 departamentos.

Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nelson Ávila (Pinu) y Mario Rivera (Democracia Cristiana) buscan la presidencia para el periodo 2026-2030.

Conocé a los candidatos a presidentes en Honduras y los alcaldes en San Pedro Sula y Tegucigalpa

Xiomara Castro (Libre) se convirtió en la primera mujer en ser presidenta en Honduras y lideró en el periodo 2022-2025. Es esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dará a conocer oficialmente los primeros resultados a partir de las 9 de la noche, informaron con anticipación en horas de la mañana.

Las votaciones oficialmente comenzaron desde las 7 de la mañana y finalizaría a las 5 de la tarde. Sin embargo, el CNE comunicó que se extendió una hora más y todo se cerró a las 6 de la noche.

Además, se informó en horas de la tarde que arriba de 2 millones de hondureños ejercieron el sufragio y de esta forma superaron la cifra de las elecciones primarias del pasado marzo.

AQUÍ PUEDES VER LOS RESULTADOS OFICIALES DEL CNE

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
