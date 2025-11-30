EN VIVO Elecciones Honduras: Resultados generales, presidentes, alcaldes y diputados

Xiomara Castro (Libre) se convirtió en la primera mujer en ser presidenta en Honduras y lideró en el periodo 2022-2025. Es esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) dará a conocer oficialmente los primeros resultados a partir de las 9 de la noche, informaron con anticipación en horas de la mañana.



Las votaciones oficialmente comenzaron desde las 7 de la mañana y finalizaría a las 5 de la tarde. Sin embargo, el CNE comunicó que se extendió una hora más y todo se cerró a las 6 de la noche.



Además, se informó en horas de la tarde que arriba de 2 millones de hondureños ejercieron el sufragio y de esta forma superaron la cifra de las elecciones primarias del pasado marzo.



