Monterrey no quiere dudas y Tigres celebra el empate: esto necesitan los equipos para clasificar a la final de la Liga MX

En el acomodo de la tabla general, contando a los que están en Semifinales, los primeros 2 clasificados son <b>Toluca </b>y <b>Tigres</b>, líder y sublíder del <b>Apertura 2025</b>, por lo que si hay empate ante Rayados y Cruz Azul, respectivamente, ellos serán los que avancen.<br /><b>CRUZ AZUL vs TIGRES: </b>'Los Cementeros' empataron ante 'Los Felinos', en caso de quedar así en el global, el clasificado sería Tigres porque quedó mejor posicionado en la tabla de posiciones, es decir, Cruz Azul tiene que ganar sí o sí para poder avanzar a la final.<br /><br /><b>MONTERREY vs TOLUCA: </b>'Rayados' pegó primero ante los 'Diablos Rojos', en caso de quedar así la llave, el clasificado lógicamente sería Monterrey, pero si Toluca empata o gana en el global, ellos serían los finalistas por mejor posición en la clasificación del Apertura 2025.<br />