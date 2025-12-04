Monterrey no quiere dudas y Tigres celebra el empate: esto necesitan los equipos para clasificar a la final de la Liga MX

La Liguilla del Apertura 2025 está al rojo vivo en México luego de disputarse el primer partido de las semifinales. Los clasificados a la gran final de la Liga MX se conocerán el próximo sábado cuando se jueguen la vuelta entre Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul. - ASÍ LE FUE A MONTERREY ANTE TOLUCA -



El argentino Germán Berterame, que busca hacer méritos para jugar con México el próximo Mundial, convirtió un gol para darle hoy al Monterrey (equipo del español Sergio Ramos) una victoria por 1-0 sobre Toluca, en la semifinal del Apertura del fútbol mexicano. En el partido de ida, los Rayados defendieron bien en la segunda mitad y pusieron la balanza de la serie a su favor porque para clasificarse sólo necesitan empatar el próximo sábado en el juego de vuelta.

Los regios salieron a imponer condiciones en su estadio ante un Toluca mermado en el ataque por la ausencia del delantero mexicano Alexis Vega, una de las bujías ofensivas del cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed.



- ASÍ LE FUE A TIGRES CONTRA CRUZ AZUL -

El argentino Ángel Correa, campeón mundial con su país en Catar 2022, convirtió un gol para darle este miércoles al Tigres UANL un empate 1-1 con Cruz Azul, en la semifinal del Apertura del fútbol mexicano. Correa, por los felinos, y el uruguayo Gabriel Fernández, por los Azules, fueron los anotadores del partido, cuyo resultado favorece a Tigres porque con sólo empatar el juego de vuelta accederá a la final por haber terminado mejor en la fase regular del campeonato. Los visitantes recuperaron el orden, detuvieron las embestidas de los celestes y en el 89 dejaron ir la posibilidad de recuperar la ventaja, pero Correa disparó por fuera.

- ¿QUÉ NECESITAN LOS EQUIPOS PARA CLASIFICAR A LA FINAL? -

El reglamento de la Liga MX marca que, el club que anote más goles, avanzará de ronda, pero en caso de un empate global, ahora el criterio de desempate será la posición en la tabla general, para tratar de dar valor al desempeño durante el semestre.