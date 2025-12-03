Sorteo del Mundial 2026: día, hora, dónde verlo EN VIVO y las restricciones de FIFA para definir la fase de grupos

Este viernes 5 de diciembre se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, el sorteo del Mundial FIFA 2026, un torneo histórico que por primera vez contará con 48 selecciones. La ceremonia contará con la presencia de representantes de los 42 equipos ya clasificados, mientras que seis plazas aún se definirán en los repechajes. Los presentadores del evento serán la modelo y conductora Heidi Klum, ganadora del Emmy, y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez.

BOMBOS Y CÓMO SERÁ EL SORTEO

FIFA ya definió los cuatro bombos que se usarán para el sorteo del Mundial 2026:



Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal.



Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.



Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.



Bombo 4: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania, Nueva Zelanda y los seis equipos que se clasifiquen vía repechaje. Cada grupo del Mundial 2026 estará compuesto por un equipo de cada bombo, mientras que los anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

RESTRICCIONES DE FIFA PARA EL SORTEO

FIFA estableció varias restricciones con el objetivo de garantizar un equilibrio geográfico y deportivo en cada grupo. Salvo en el caso de la UEFA, que tiene 16 representantes, ningún grupo podrá contar con más de un equipo de la misma confederación. Esto busca asegurar diversidad y competitividad desde la fase de grupos. Además, las cuatro selecciones con mejor ranking FIFA —Argentina, España, Francia e Inglaterra— serán ubicadas en mitades opuestas del cuadro, de manera que no puedan enfrentarse entre sí antes de las semifinales.

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, FIFA dará a conocer el calendario completo de los 104 partidos, incluyendo sedes, fechas y horarios de todos los encuentros. La organización asegura que se ha priorizado el descanso de las selecciones, la logística de viajes y que los hinchas puedan seguir a sus equipos en distintas zonas horarias.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026