Sorteo del Mundial 2026: día, hora, dónde verlo EN VIVO y las restricciones de FIFA para definir la fase de grupos

<b>FIFA </b>estableció varias restricciones con el objetivo de garantizar un equilibrio geográfico y deportivo en cada grupo. Salvo en el caso de la UEFA, que tiene 16 representantes, ningún grupo podrá contar con más de un equipo de la misma confederación. Esto busca asegurar diversidad y competitividad desde la fase de grupos.Además, las cuatro selecciones con mejor ranking FIFA —Argentina, España, Francia e Inglaterra— serán ubicadas en <b>mitades opuestas del cuadro</b>, de manera que no puedan enfrentarse entre sí antes de las semifinales.