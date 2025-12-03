Internacionales

Sorteo del Mundial 2026: día, hora, dónde verlo EN VIVO y las restricciones de FIFA para definir la fase de grupos

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero este viernes se conocerá cómo quedarán los grupos de la Copa del Mundo.

    El sorteo del Mundial United 2026 se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos.
Este viernes 5 de diciembre se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, el sorteo del Mundial FIFA 2026, un torneo histórico que por primera vez contará con 48 selecciones.

La ceremonia contará con la presencia de representantes de los 42 equipos ya clasificados, mientras que seis plazas aún se definirán en los repechajes. Los presentadores del evento serán la modelo y conductora Heidi Klum, ganadora del Emmy, y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez.

BOMBOS Y CÓMO SERÁ EL SORTEO

FIFA ya definió los cuatro bombos que se usarán para el sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal.

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania, Nueva Zelanda y los seis equipos que se clasifiquen vía repechaje.

Cada grupo del Mundial 2026 estará compuesto por un equipo de cada bombo, mientras que los anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

RESTRICCIONES DE FIFA PARA EL SORTEO

FIFA estableció varias restricciones con el objetivo de garantizar un equilibrio geográfico y deportivo en cada grupo. Salvo en el caso de la UEFA, que tiene 16 representantes, ningún grupo podrá contar con más de un equipo de la misma confederación. Esto busca asegurar diversidad y competitividad desde la fase de grupos.

Además, las cuatro selecciones con mejor ranking FIFA —Argentina, España, Francia e Inglaterra— serán ubicadas en mitades opuestas del cuadro, de manera que no puedan enfrentarse entre sí antes de las semifinales.

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, FIFA dará a conocer el calendario completo de los 104 partidos, incluyendo sedes, fechas y horarios de todos los encuentros. La organización asegura que se ha priorizado el descanso de las selecciones, la logística de viajes y que los hinchas puedan seguir a sus equipos en distintas zonas horarias.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El sorteo comenzará a las 11 de la mañana, hora de Honduras, y se podrá seguir en vivo a través de las plataformas de Diario DIEZ y en televisión será transmitido por Canal 5 de Televicentro. Además de conocer cómo quedarán los 12 grupos del torneo, la gala incluirá presentaciones en vivo de artistas como Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y los Village People.

Fecha: viernes 5 de diciembre

Lugar: Kennedy Center, Washington D.C., Estados Unidos

Hora: 11:00 a.m. (hora de Honduras)

Transmisión: Plataformas de Diario DIEZ | Canal 5 de Televicentro.

