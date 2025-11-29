Monterrey de Sergio Ramos elimina y deja en ridículo a América en cuartos de final: primer semifinalista de la Liga MX

En su estadio, las Águilas salieron en busca de los goles que necesitaban para clasificarse a la semifinal, pero los <b>Rayados </b>mantuvieron el orden y en el primer minuto estuvieron cerca de tomar ventaja.Jesús M. Corona aprovechó un error de Kevin Álvarez y quedó frente al arco, pero el guardameta Ángel Malagón salvó a <b>América</b>.Con el español <b>Sergio Ramos </b>de líder en la defensa, <b>Monterrey </b>se plantó bien sin dejar de atacar. Sin embargo, cuando más maniatados parecían los azulcremas, Zendejas disparó de zurda desde fuera del ángulo y puso el 1-0.Los Rayados presionaron en busca de la igualada; dejaron espacios y en el 45+2 estuvieron cerca de llevarse un segundo gol con un disparo del uruguayo Rodrigo Aguirre, al palo.Después de un primer tiempo jugado a ritmo de vértigo, la segunda parte continuó con ambos cuadros volcados al ataque.