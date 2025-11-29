EN VIVO: Danilo, con letal testazo, pone a ganar al Flamengo sobre Palmeiras en la final de Copa Libertadores

Flamengo, con golazo espectacular de Danilo, está venciendo 1-0 al Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores del 2025.

PREVIA |

Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

En aquella ocasión, ambos equipos se jugaban ser el primer club brasileño en tener tres Copas Libertadores en sus vitrinas, y ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón del máximo torneo de clubes.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento. Entre los dos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones de la Libertadores y este año han protagonizado un duelo mano a mano por quedarse con la liga de Brasil, que está cerca de caer del lado del Flamengo.

En ese pulso, el Palmeiras ha cedido terreno en las últimas semanas y las críticas han recaído sobre el técnico portugués Abel Ferreira, que prácticamente tiene en esta final de la Libertadores su última oportunidad para no cerrar el año en blanco.

Pese a las críticas, el camino del Palmeiras para llegar a esta final ha sido imperial. Solo perdió un partido en el encuentro de ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3-0), lo que luego revirtió en Sao Paulo de manera soberbia con un 4-0, para no perderse la final.

En cambio, Flamengo, si bien también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final, al quedarse al borde de la eliminación en la fase de grupos, eliminar a Estudiantes en los cuartos de final por penaltis y por la mínima en semifinales a Racing (1-0).

Ambos equipos han viajado a Lima con todos sus integrantes, incluidos los futbolistas impedidos de jugar. El 'Verdao' no podrá contar por lesión con Paulinho ni con Lucas Evangelista, mientras que el portero Wéverton será duda hasta última hora.

Al otro lado, el 'Mengao' tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.