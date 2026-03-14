No habrá Messi vs Yamal: "Confirman que se cancelará la Finalissima entre Argentina y España"

Ayer hubo dos reuniones y no se llegó a ninguna solución. Actualmente se está desarrollando una tercera y definitiva reunión, pero la información que me llega es que la Finalissima va camino a suspenderse.Me dicen que en las próximas horas podría oficializarse. Faltan algunos detalles para que la UEFA y la CONMEBOL comuniquen que no habrá Finalissima, es decir, que no se disputará el partido entre Argentina y España programado para el 27 de marzo.Esperamos la confirmación oficial, pero la información que tengo es que no habrá Finalissima. Argentina rechazó desde el jueves —y me parece que de manera correcta— la casi imposición de la UEFA y de la Federación Española de jugar en el Bernabéu, ya que no se estaba respetando el acuerdo previo de disputar el encuentro en campo neutral.<br />