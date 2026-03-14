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No habrá Messi vs Yamal: "Confirman que se cancelará la Finalissima entre Argentina y España"

El periodista Matías Palacios revela la verdadera razón por la cual se cancela la Finalissima entre Argentina y España

2026-03-14

La Finalissima entre Argentina y España, que supuestamente está pactada para el 27 de marzo, cada día está más en suspenso en disputarse.

Luego de que el viernes pasado la UEFA y Conmebol pospusieran decisión sobre sede de la Finalissima entre Argentina y España, este sábado esta decisión ha dado un giro inesperado.

OFICIAL: UEFA y Conmebol toman decisión sobre sede de la Finalissima entre Argentina y España

El periodista argentino de El Chiringuito TV, Matías Palacios, ha revelado en exclusiva que en las últimas horas se cancelará el encuentro debido a que Argentina no aceptó jugar en el Santiago Bernabéu.

"Recordemos que la Federación Española, junto con la UEFA, prácticamente autoproclamó como sede el estadio Santiago Bernabéu, pero sin haber consultado previamente ni a la FIFA, ni a la AFA, ni a la CONMEBOL", empezó diciendo.

Y continuó: "Desde el jueves se viene desarrollando una situación tras otra sin que encuentren una solución. La AFA se molestó y buscó el respaldo de CONMEBOL para reclamar. Argentina dejó en claro —como ya contamos aquí el jueves— que la selección no iba a ir a Madrid a jugar como visitante un trofeo que debería disputarse en un campo neutral".

MATÍAS PALACIOS CONFIRMA LA CANCELACIÓN

Ante esto, le pidió a la UEFA que propusiera una sede neutral dentro de Europa, sobre todo después de que Doha quedara descartada por todo lo que está ocurriendo alrededor del conflicto bélico en esa región. La AFA tenía la intención de que el partido se jugara en Italia, algo que también mencionamos anteriormente.

Desde ayer se han realizado varias reuniones, una tras otra, buscando una solución para que este partido —que es un trofeo internacional y un certamen oficial organizado por la UEFA, la CONMEBOL y la FIFA— pudiera disputarse.

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Ayer hubo dos reuniones y no se llegó a ninguna solución. Actualmente se está desarrollando una tercera y definitiva reunión, pero la información que me llega es que la Finalissima va camino a suspenderse.

Me dicen que en las próximas horas podría oficializarse. Faltan algunos detalles para que la UEFA y la CONMEBOL comuniquen que no habrá Finalissima, es decir, que no se disputará el partido entre Argentina y España programado para el 27 de marzo.

Esperamos la confirmación oficial, pero la información que tengo es que no habrá Finalissima. Argentina rechazó desde el jueves —y me parece que de manera correcta— la casi imposición de la UEFA y de la Federación Española de jugar en el Bernabéu, ya que no se estaba respetando el acuerdo previo de disputar el encuentro en campo neutral.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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