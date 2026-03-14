No habrá Messi vs Yamal: "Confirman que se cancelará la Finalissima entre Argentina y España"

La Finalissima entre Argentina y España, que supuestamente está pactada para el 27 de marzo, cada día está más en suspenso en disputarse. Luego de que el viernes pasado la UEFA y Conmebol pospusieran decisión sobre sede de la Finalissima entre Argentina y España, este sábado esta decisión ha dado un giro inesperado.

El periodista argentino de El Chiringuito TV, Matías Palacios, ha revelado en exclusiva que en las últimas horas se cancelará el encuentro debido a que Argentina no aceptó jugar en el Santiago Bernabéu. "Recordemos que la Federación Española, junto con la UEFA, prácticamente autoproclamó como sede el estadio Santiago Bernabéu, pero sin haber consultado previamente ni a la FIFA, ni a la AFA, ni a la CONMEBOL", empezó diciendo. Y continuó: "Desde el jueves se viene desarrollando una situación tras otra sin que encuentren una solución. La AFA se molestó y buscó el respaldo de CONMEBOL para reclamar. Argentina dejó en claro —como ya contamos aquí el jueves— que la selección no iba a ir a Madrid a jugar como visitante un trofeo que debería disputarse en un campo neutral".

MATÍAS PALACIOS CONFIRMA LA CANCELACIÓN

Ante esto, le pidió a la UEFA que propusiera una sede neutral dentro de Europa, sobre todo después de que Doha quedara descartada por todo lo que está ocurriendo alrededor del conflicto bélico en esa región. La AFA tenía la intención de que el partido se jugara en Italia, algo que también mencionamos anteriormente. Desde ayer se han realizado varias reuniones, una tras otra, buscando una solución para que este partido —que es un trofeo internacional y un certamen oficial organizado por la UEFA, la CONMEBOL y la FIFA— pudiera disputarse.