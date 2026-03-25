Mbappé da la cara tras el 'mal diagnóstico' del Madrid sobre su rodilla: "Pensaban que yo era la única solución..."

2026-03-25

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y desmintió las informaciones que apuntan a un supuesto error médico en el club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó este miércoles Kylian Mbappé, en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos) previa al amistoso entre Francia y Brasil.

El delantero francés rechazó las informaciones difundidas en los últimos días que señalaban que el cuerpo médico del Real Madrid habría evaluado la rodilla equivocada mientras él sufría molestias persistentes.

Mbappé reconoció, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber sabido dar información sobre su estado físico: "Cuando no comunicas, se generan interpretaciones".

CONFERENCIA COMPLETA DE PRENSA DE MBAPPÉ

AMISTOSO DE LUJO ANTE BRASIL Y EL MUNDIAL

"Ya estamos pensando en el Mundial, tenemos muchas ganas de estar allí. Este partido es emocionante. Pero hay algunos jugadores que no estarán. Es demasiado pronto para decirlo, pero es agradable estar aquí, reunirnos de nuevo".

LESIÓN DE LA RODILLA

"Nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano. Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud".

MINUTOS QUE JUGARÁ MAÑANA

"¿Cuántos minutos mañana? Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará las decisiones".

RIVAL DEL MUNDIAL: NORUEGA

"Esto será el Mundial, no un partido amistoso. Será un partido difícil. Pueden jugar con intensidad, tienen un muy buen equipo con buenos jugadores. Noruega lleva mucho tiempo esperando el Mundial".

En relación al futuro de Deschamps y los comentarios de Philippe Diallo:

"¡No lo conozco! Me enteré de la declaración del presidente en un evento. Después de eso, no volvimos a hablar del tema (en el vestuario). El debate volverá a surgir".

ELOGIOS A DEMBÉLÉ

"Aporta muchísimo al equipo. Es extraordinario. Es excelente que pueda estar con nosotros. Estamos convencidos de que será muy importante. Si rinde tan bien como en su club, tenemos muchas posibilidades de ganar".

¿LA RODILLA EQUIVOCADA? QUÉ DICES DE ESO

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas. Siempre hemos tenido una comunicación bastante clara con el Real Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada, quería que el equipo ganara partidos. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba allí, todos pensaban que yo era la única solución del club, y no era así".

AMISTOSO ANTE BRASIL

"Es importante. Brasil es un país muy importante en lo que respecta al fútbol. Da una primera idea de lo que sucederá este verano con el Mundial: el ambiente, los aficionados..."

SISTEMA DE JUEGO DE FRANCIA Y RELACIÓN CON OLISE

"Han pasado cinco meses desde nuestro último partido, pero no lo hicimos del todo mal. Tuvimos ocasiones, nos complementamos bien. Es algo que debemos pulir. Llevo nueve años jugando con la selección nacional y estoy contento con todo. ¿Michael? Está haciendo una temporada fantástica; es una gran ventaja contar con un jugador de su calibre. Intentaremos que esté en las mejores condiciones posibles; se siente bien. Nos toca integrar a todos los jugadores de ataque. Ousmane tiene un lugar que le corresponde por derecho. Podemos alinear varios tríos de ataque sin perder calidad. Necesitamos encontrar el equilibrio. Lo hicimos bien en las eliminatorias. Seguiremos con este enfoque de mejorar el equipo para estar en plena forma este verano".


Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Mbappé
Real Madrid
Francia
