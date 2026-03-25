Mbappé da la cara tras el 'mal diagnóstico' del Madrid sobre su rodilla: "Pensaban que yo era la única solución..."

<b>SISTEMA DE JUEGO DE FRANCIA Y RELACIÓN CON OLISE</b>"Han pasado cinco meses desde nuestro último partido, pero no lo hicimos del todo mal. Tuvimos ocasiones, nos complementamos bien. Es algo que debemos pulir. Llevo nueve años jugando con la selección nacional y estoy contento con todo. ¿Michael? Está haciendo una temporada fantástica; es una gran ventaja contar con un jugador de su calibre. Intentaremos que esté en las mejores condiciones posibles; se siente bien. Nos toca integrar a todos los jugadores de ataque. Ousmane tiene un lugar que le corresponde por derecho. Podemos alinear varios tríos de ataque sin perder calidad. Necesitamos encontrar el equilibrio. Lo hicimos bien en las eliminatorias. Seguiremos con este enfoque de mejorar el equipo para estar en plena forma este verano".<br />