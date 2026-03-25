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OFICIAL: Fede Valverde conoce su sanción tras la roja directa que vio en el Real Madrid-Atlético

El Comité de Disciplina del fútbol español dio a conocer el castigo al volante del Real Madrid.

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2026-03-25

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de suspensión a Fede Valverde por la tarjeta roja directa que vio en el derbi de la última jornada de Liga por una entrada sobre el jugador del Atlético de Madrid, Alex Baena.

El volante uruguayo del Real Madrid fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Berbabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

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Disciplina sancionó con un partido al charrúa por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, en aplicación del artículo 130.1 del Código Disciplinario, que contempla una suspensión de uno a tres partidos, y desestimó la petición del Real Madrid de dejar sin efecto la expulsión.

El club blanco alegó en defensa de Valverde que el balón se encontraba dentro del radio de acción inmediato del jugador, que el gesto técnico ejecutado por él estuvo inequívocamente dirigido a disputar el balón y que la acción se desarrolló en un contexto de disputa real y efectiva, por lo que es objetivamente incorrecto afirmar que el futbolista no se encontraba a distancia de jugar el balón, como reflejó el acta.

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El fallo de Disciplina señaló que las alegaciones se incardinan en el ámbito de la valoración técnica de la jugada, que corresponde de manera exclusiva al árbitro y que no puede ser revisada por los órganos disciplinarios salvo en supuestos excepcionales de error material manifiesto, circunstancia que no concurre en el presente caso.

"Del visionado de las imágenes aportadas no se desprende de forma inequívoca una versión de los hechos distinta a la reflejada en el acta", añadió el Comité, que ante la invocación por el club de supuestos comparables en los que se habrían adoptado decisiones distintas por parte del colegiado o de los órganos disciplinarios, señaló que "no cabe acudir al principio de analogía para fundamentar la exclusión de responsabilidad en el ámbito disciplinario deportivo".

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Agencia EFE
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