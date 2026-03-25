OFICIAL: Fede Valverde conoce su sanción tras la roja directa que vio en el Real Madrid-Atlético

Disciplina sancionó con un partido al charrúa por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, en aplicación del artículo 130.1 del Código Disciplinario, que contempla una suspensión de uno a tres partidos, y desestimó la petición del <b>Real Madrid </b>de dejar sin efecto la expulsión.El club blanco alegó en defensa de <b>Valverde </b>que el balón se encontraba dentro del radio de acción inmediato del jugador, que el gesto técnico ejecutado por él estuvo inequívocamente dirigido a disputar el balón y que la acción se desarrolló en un contexto de disputa real y efectiva, por lo que es objetivamente incorrecto afirmar que el futbolista no se encontraba a distancia de jugar el balón, como reflejó el acta.