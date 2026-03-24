Sophie Rain expone a famoso goleador que gasta millones por su contenido exclusivo

La hermosa joven dio a conocer que un reconocido futbolista paga millones por ver su contenido en la plataforma azul.
La hermosa joven dio a conocer que un reconocido futbolista paga millones por ver su contenido en la plataforma azul.
Izabella Blair, mejor conocida como Sophie Rain, es una celebridad de internet y creadora de contenido estadounidense que se ha vuelto viral principalmente por su rápido ascenso financiero en la plataforma de OnlyFans.
Nacida en Miami el 22 de septiembre de 2004, la joven también tiene una presencia masiva en redes sociales como TikTok, donde cuenta con más de 14.9 millones de seguidores.
Hace unos meses Sophie Rain se hizo tendencia tras asegurar que sus ganacias anuales alcanzaban los 100 millones de dólares por medio de Onlyfans, superando lo que ingresa Kylian Mbappé con su carrera deportiva.
La norteamericana se ha convertido en una de las figuras más impactantes dentro de la plataforma azul, donde ha logrado construir una carrera millonaria en tiempo récord.
Sophie Rain volvió a desatar polémica tras revelar detalles sobre sus millonarios ingresos en las plataformas digitales, pero esta vez dio el nombre de un reconocido futbolista que paga por su contenido exclusivo.
Durante un podcast, Sophie sorprendió al mencionar a Viktor Gyökeres como uno de sus seguidores más destacados.
De acuerdo con sus declaraciones, el delantero sueco del Arsenal habría gastado cerca de 4,5 millones de dólares en su cuenta de Onlyfans.
La revelación generó revuelo tanto en redes sociales como en el entorno del fútbol europeo por la magnitud de la cifra.
Hasta el momento, Gyökeres no ha respondido públicamente a las declaraciones, mientras la historia sigue generando debate.
Muchos usuarios en 'X' cuestionaron la veracidad de lo que ha manifestado la modelo, mientras otros quedaron sorprendidos por las cifras mencionadas.
Los ingresos anuales de Sophie también han sobrepasado los de otras estrellas como Erling Haaland ($33M) y Robert Lewandowski ($34M). Mientras que el atacante de los 'Gunners' ha gastado 4,5 millones por ver su contenido.
Los ingresos de Rain provienen casi exclusivamente de una plataforma, y los futbolistas suelen duplicar sus ganancias mediante contratos de patrocinio externos que no siempre se incluyen en estas comparativas salariales.
Ella utilizó la supuesta suscripción de Gyökeres como ejemplo de sus millonarias ganancias, las cuales ya superan los 101 millones de dólares en total.
El delantero no ha confirmado las declaraciones de Sophie, manteniéndose enfocado en su desempeño con el club inglés, donde ha tenido un inicio de año 2026 muy destacado.
En su cuenta oficial de Instagram ya registra más de 8 millones de seguidores y por acá también genera mucho dinero.