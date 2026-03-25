Vinicius descarta salir del Real Madrid y sorprende a gigante con su confesión para el Mundial 2026: "No es favorito"

El extremo madridista también destacó el "gran carisma" que tiene el atacante galo, quien el martes anunció su fichaje por el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) por dos años más un tercero opcional.El máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco, de 35 años, solo se incorporará a su nuevo equipo a partir de la próxima temporada, en julio de 2026.Preguntado sobre si en el corto plazo piensa hacer un movimiento parecido al de su rival, Vinícius Júnior afirmó que aún es "muy joven" y que piensa "jugar en el Real Madrid mucho tiempo".