Vinicius descarta salir del Real Madrid y sorprende a gigante con su confesión para el Mundial 2026: "No es favorito"

El delantero brasileño Vinícius Júnior deseó "mucha suerte" al francés Antoine Griezmann en su próxima etapa en la MLS de Estados Unidos, aunque descartó seguir sus pasos, pues piensa jugar durante "mucho tiempo" en el Real Madrid. "Griezmann es un grandísimo jugador, hizo una excelente carrera en España, con Francia... Le deseo mucha suerte, me gusta mucho su estilo", dijo sobre el jugador del Atlético de Madrid, en una rueda de previa al partido amistoso entre Brasil y Francia, en Estados Unidos.

El extremo madridista también destacó el "gran carisma" que tiene el atacante galo, quien el martes anunció su fichaje por el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) por dos años más un tercero opcional. El máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco, de 35 años, solo se incorporará a su nuevo equipo a partir de la próxima temporada, en julio de 2026. Preguntado sobre si en el corto plazo piensa hacer un movimiento parecido al de su rival, Vinícius Júnior afirmó que aún es "muy joven" y que piensa "jugar en el Real Madrid mucho tiempo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



El exjugador del Flamengo termina su contrato con el club blanco en 2027 y aún tiene pendiente cerrar su renovación. Después de un inicio de temporada irregular, Vini ha recuperado su mejor versión en los últimas semanas, siendo decisivo en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, así como en el derbi liguero del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, en el que anotó dos goles.



Brasil y Francia se medirán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, en un partido preparatorio para el Mundial de 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Vinícius: "Brasil no es favorito en el Mundial"



Vinícius Júnior afirmó este miércoles que Brasil no es favorita para ganar el Mundial, ni tampoco el amistoso que jugará este jueves contra Francia en Estados Unidos. El atacante del Real Madrid recalcó que Brasil no será la favorita en el Mundial "por los resultados de las eliminatorias", en las que la Canarinha concluyó quinta, el peor resultado de su historia, aunque aseguró que los jugadores harán todo lo posible para llevarse el sexto título mundial. "No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando", comentó Vinícius en una rueda de prensa en Estados Unidos. No obstante, el extremo aseguró que Brasil hará "de todo" para ganar el título y manifestó su confianza en las posibilidades de una selección formada por jugadores de calidad y que son protagonistas en sus equipos, entre los que destacó a Raphinha, y dedicó elogios a João Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick y Estêvão.