La reacción de Ancelotti sobre la ausencia de Neymar y lo que dijo de Mbappé previo al Brasil-Francia

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se deshizo en elogios este miércoles hacia Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y dijo que ahora tendrán que defenderlo bien porque es un rival "muy peligroso, efectivo y rápido en la finalización". "Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado (en el Real Madrid)", recordó el técnico en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y Francia, en Estados Unidos.

'Carletto' destacó que el combinado francés tiene "calidad" en todas las líneas del campo, aunque puso el acento en su frente de ataque. "Es muy importante para la selección brasileña jugar con equilibrio para intentar evitar contragolpes, que es donde son más peligrosos", advirtió. El exentrenador madridista descartó, sin embargo, cambiar su plan de juego para enfrentarse a Francia, un "test muy importante" en el que seguirá apostando por una línea de cuatro delanteros, según explica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En este sentido, indicó que buscarán sobre todo hacer un partido equilibrado, "defendiendo bien y jugando bien con la pelota para mostrar la calidad de los cuatro de arriba".

No obstante, Ancelotti tendrá que recomponer la defensa, pues varios de sus titulares están lesionados, como Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos, este último con molestias que le impedirán estar contra Francia, pero podría llegar para el amistoso con Croacia, el 31 de marzo. De esta forma, reveló que ante Francia solo tiene apenas una duda para la zaga, en la que seguro estarán Douglas Santos, Wesley y Léo Pereira. Manifestó con pesar que este periodo de selecciones llega "en un momento importante de la temporada" europea, por lo que "es bastante normal que no todos los jugadores estén" debido a problemas físicos.

¿Y NEYMAR?