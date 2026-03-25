La reacción de Ancelotti sobre la ausencia de Neymar y lo que dijo de Mbappé previo al Brasil-Francia

El seleccionador de <b>Brasil</b>,<b> Carlo Ancelotti</b>, se deshizo en elogios este miércoles hacia <b>Kylian Mbappé</b>, delantero del<b> Real Madrid</b> y dijo que ahora tendrán que defenderlo bien porque es un rival "muy peligroso, efectivo y rápido en la finalización"."Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado (en el Real Madrid)", recordó el técnico en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre <b>Brasil </b>y <b>Francia</b>, en Estados Unidos.