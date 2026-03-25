Internacionales

La reacción de Ancelotti sobre la ausencia de Neymar y lo que dijo de Mbappé previo al Brasil-Francia

La 'Canarinha' se medirá este jueves en un amistoso ante los franceses y Ancelotti habló en la conferencia de prensa previa.

  • La reacción de Ancelotti sobre la ausencia de Neymar y lo que dijo de Mbappé previo al Brasil-Francia
2026-03-25

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se deshizo en elogios este miércoles hacia Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y dijo que ahora tendrán que defenderlo bien porque es un rival "muy peligroso, efectivo y rápido en la finalización".

"Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado (en el Real Madrid)", recordó el técnico en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y Francia, en Estados Unidos.

Vinicius descarta salir del Real Madrid y sorprende a gigante con su confesión para el Mundial 2026: "No es favorito"

'Carletto' destacó que el combinado francés tiene "calidad" en todas las líneas del campo, aunque puso el acento en su frente de ataque.

"Es muy importante para la selección brasileña jugar con equilibrio para intentar evitar contragolpes, que es donde son más peligrosos", advirtió.

El exentrenador madridista descartó, sin embargo, cambiar su plan de juego para enfrentarse a Francia, un "test muy importante" en el que seguirá apostando por una línea de cuatro delanteros, según explica.

En este sentido, indicó que buscarán sobre todo hacer un partido equilibrado, "defendiendo bien y jugando bien con la pelota para mostrar la calidad de los cuatro de arriba".

Mundial 2026: rechazó el llamado de Haití y Deschamps lo convocó por primera vez en Francia

No obstante, Ancelotti tendrá que recomponer la defensa, pues varios de sus titulares están lesionados, como Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos, este último con molestias que le impedirán estar contra Francia, pero podría llegar para el amistoso con Croacia, el 31 de marzo.

De esta forma, reveló que ante Francia solo tiene apenas una duda para la zaga, en la que seguro estarán Douglas Santos, Wesley y Léo Pereira.

Manifestó con pesar que este periodo de selecciones llega "en un momento importante de la temporada" europea, por lo que "es bastante normal que no todos los jugadores estén" debido a problemas físicos.

¿Y NEYMAR?

Preguntado sobre la ausencia de Neymar, quien nunca ha sido llamado por Ancelotti, y el ruido que ha generado su reacción al no ser convocado para estos partidos, el preparador dijo que "observa y escucha todo", y que "después toma decisiones".

Aunque remarcó que "es normal que en el fútbol todos opinen, pues no hay una universidad. Opinar es correcto. En el fútbol no hay una ciencia clara (...) Cada uno tiene su opinión y tengo que respetar la opinión de todos".

Brasil y Francia se medirán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, en un partido preparatorio para el Mundial de 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Unirme al canal de noticias
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Mundial 2026
|
Neymar
|
Mbappé
|
Ancelotti
|
Brasil
|
Francia
|