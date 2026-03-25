Gabriel Araújo le hace petición a Ancelotti para el Mundial 2026 y lo más duro que le tocó vivir: "He perdido amigos..."

A Honduras se le puede criticar por muchas cosas, pero a lo largo de los años ha habido un fenómeno que llama mucho la atención y es que los extranjeros que vienen a nuestro país por diferentes situaciones se terminan enamorando y asentándose en nuestro territorio. Uno de los casos más recientes es el del jugador brasileño Gabriel Araujo, quien acumula cuatro años en nuestra patria, donde ha vivido momentos gloriosos con Olimpia y ahora de lucha con el Génesis PN. El lateral zurdo charló con Diario DIEZ sobre sus anécdotas positivas y negativas. “Tres años viviendo allá con Olimpia y vine para acá también porque me gusta mucho Honduras. Escucho mucho a las personas que hablan muy bien de mí y eso me hizo volver. Lo duro es estar lejos de mi hijo”.

El jugador de 34 años manifestó que no tienen ningún resentimiento con Olimpia luego de su salida porque él hizo un mejor papel que otros futbolistas, se refirió a las dificultades que le gustaría que mejorarán en el fútbol catracho y le hizo una solicitud a Carlo Ancelotti con respecto a Neymar Jr.

-- ENTREVISTA AL BRASILEÑO, GABRIEL ARAÚJO --

¿Es el torneo más complicado que te ha tocado vivir desde que llegaste a Honduras?



Sí, claro. Sabemos que somos un equipo nuevo en el torneo. Es difícil, pero estamos ahí luchando, trabajando con las dificultades del día a día, pero seguimos batallando para una liguilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ya son cuatro años desde que llegaste a Honduras. Parece que te enamoraste del país. ¿Es así?



Después le agarré cariño. Tres años viviendo allá con Olimpia y vine para acá también porque me gusta mucho Honduras. Escucho mucho a las personas que hablan muy bien de mí y eso me hizo volver. ¿Cómo se vive tres años peleando en la cima, donde la exigencia era ser campeón sí o sí, incluso internacionalmente, y ahora en Génesis donde las exigencias son otras como entrar a liguilla o mantenerse en primera?



Bueno, en todos los partidos yo intento hacer lo mejor. Sabemos que Olimpia es una exigencia muy grande. Aquí también lo mismo con todos los equipos y nosotros tenemos posibilidad de meternos a liguilla porque sabemos la calidad de nuestro equipo. Si metemos un poquito más, podemos llegar. Siempre hay presión: en Olimpia la presión es salir campeón, aquí es estar en liguilla. ¿Qué rol tomas aquí en Génesis, más allá de lo futbolístico?



Es un equipo que está creciendo, encontrando su camino para mejorar cada día. Sabemos que el futbolista es viaje, descanso, juego, cancha sintética, cancha pesada, pero extra cancho tenemos que estar preparados mentalmente. ¿Es complicada la Liga Hondureña?



Mucho, muy complicada por los viajes que hacemos. Juegos muy tarde, a veces a las 3:00 de la tarde con mucho calor, como en La Paz. Eso complica porque necesitamos cuidar el cuerpo y estar fuertes mentalmente.

¿Qué mejorarías de la Liga Hondureña si estuviera en tu poder?



Mejoraría muchas cosas, pero no voy a hablar mucho porque a veces no me expreso bien en español, pero se pueden mejorar muchas cosas. Génesis saca más puntos de visita que de local, ¿por qué sucede eso?



A veces nos complicamos en la cancha sintética, porque jugar a las 3:00 de la tarde es complicado. Tenemos que adaptarnos mejor. Entrenamos en otras canchas, pero esta es difícil para los dos equipos. El fútbol ahí no es tan adecuado para un juego bonito en esas superficies. ¿Todavía hay algún resentimiento hacia Olimpia por tu salida?



No, salgo bien. Hice mi papel, cumplí mi función. Salí campeón, fui uno de los laterales más goleadores, hice el gol del título y goles en clásicos. Me voy tranquilo, con la cabeza en alto. No salí como otros jugadores que no hicieron muchas cosas. ¿Esperabas renovar?



No sé. Eso es decisión de los directivos. El jugador tiene que trabajar. Si no quieren más tu servicio, vas a otro equipo. Estamos tranquilos. Tu gol contra Alajuelense representó el último título internacional de Olimpia. ¿Qué opinas del presente internacional del club?



Era un plantel diferente, más unido. Con Pedro Troglio queríamos ganar todos los partidos, sin importar si era en Tocoa contra el Real Sociedad o un clásico ante Motagua. Esa mentalidad que tenía nos encantaba a todos y contagiaba a todos. ¿Crees que, si Troglio seguía, tú también hubieras continuado en Olimpia?



Creo que sí, porque a él le gusta trabajar con los mismos jugadores cuando se gana. Si salíamos campeones para que ibas a cambiar al equipo. Para mí Troglio no tenía que salir, pero fue decisión de él.