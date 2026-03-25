Gabriel Araújo le hace petición a Ancelotti para el Mundial 2026 y lo más duro que le tocó vivir: "He perdido amigos..."

A <b>Honduras </b>se le puede criticar por muchas cosas, pero a lo largo de los años ha habido un fenómeno que llama mucho la atención y es que los extranjeros que vienen a nuestro país por diferentes situaciones se terminan enamorando y asentándose en nuestro territorio.Uno de los casos más recientes es el del jugador brasileño <b>Gabriel Araujo</b>, quien acumula cuatro años en nuestra patria, donde ha vivido momentos gloriosos con <b>Olimpia </b>y ahora de lucha con el <b>Génesis PN</b>.El lateral zurdo charló con Diario DIEZ sobre sus anécdotas positivas y negativas. “Tres años viviendo allá con Olimpia y vine para acá también porque me gusta mucho Honduras. Escucho mucho a las personas que hablan muy bien de mí y eso me hizo volver. Lo duro es estar lejos de mi hijo”.