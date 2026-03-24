Tabla de posiciones por el no descenso: Génesis respira tras vencer al Choloma y presión para Victoria

<b>Real España</b> ocupa el segundo lugar con la misma cantidad de puntos que el líder, viéndose desplazado únicamente por la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando una gran consistencia jornada tras jornada, manteniendo una presión constante sobre el primer puesto y asegurando que la batalla por el campeonato se mantenga sumamente reñida.Por su parte, <b>Olimpia </b>se adueñó de la tercera plaza del certamen tras golear al Juticalpa en esta jornada, alcanzando así los 22 puntos. El equipo merengue hizo gala de todo su poderío ofensivo para escalar en la tabla, mientras que <b>Marathón </b>aseguró el cuarto puesto después de vencer al <b>Victoria </b>y sumar 21 unidades en su cuenta personal.En la quinta posición se ubica el<b> Olancho FC</b>, equipo que no pudo sumar puntos en esta fecha y ve cómo se acortan las distancias. En contraste, la <b>UPNFM </b>logró un triunfo fundamental que le permite sostenerse en la sexta plaza con 16 puntos, estableciendo una brecha importante respecto a los equipos que vienen desde atrás.