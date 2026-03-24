Liga Hondubet

Tabla de posiciones por el no descenso: Génesis respira tras vencer al Choloma y presión para Victoria

El equipo de La Paz sumó tres puntos importantes que lo acercan a la salvación.

2026-03-24

El Génesis logró dar un golpe de autoridad este martes al vencer con dificultades al CD Choloma. En el cierre de la jornada 14 del Clausura 2026, los caninos sufrieron para sacar los tres puntos en una de las "finales" por la permanencia.

Respecto a la tabla por el no descenso, el Génesis dio un tremendo respiro y sube al octavo puesto con 31 puntos mientras que los maquileros se quedan en el sótano con 22.

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El Victoria, que también está luchando por seguir en Primera, queda comprometido y es penúltimo con 24 puntos. Restan ocho jornadas y tanto los 'Jaibos' como el Choloma tendrán que dejarlo todo para no perder la categoría.

En la próxima fecha, el Choloma recibirá al Platense mientras que Victoria enfrentará a Motagua en La Ceiba. El Génesis jugará en casa ante un Juticalpa que decidió despedir al técnico Humberto Rivera.

Una tabla acumulada que lidera sin problemas el Olimpia 66 puntos, seguido por Marathón que tiene 63 y Motagua en el tercer puesto con 61.

Real España es cuarto 55 unidades, Olancho FC es quinto con 45 y UPNFM se ubica en el sexto escalón 42. Platense, por su parte, es séptimo al sumar 40.

Así marcha la clasificación por el no descenso de la Liga Hondubet.

Así marcha la clasificación por el no descenso de la Liga Hondubet.

TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2026

Motagua continúa firme en la primera posición con 26 unidades, consolidando un liderazgo que se apoya en su efectiva diferencia de goles.

La escuadra azul aprovecha esta ventaja estadística para mantenerse por encima de su más cercano perseguidor en una lucha que no da tregua en la cima del fútbol hondureño.

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Real España ocupa el segundo lugar con la misma cantidad de puntos que el líder, viéndose desplazado únicamente por la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando una gran consistencia jornada tras jornada, manteniendo una presión constante sobre el primer puesto y asegurando que la batalla por el campeonato se mantenga sumamente reñida.

Por su parte, Olimpia se adueñó de la tercera plaza del certamen tras golear al Juticalpa en esta jornada, alcanzando así los 22 puntos. El equipo merengue hizo gala de todo su poderío ofensivo para escalar en la tabla, mientras que Marathón aseguró el cuarto puesto después de vencer al Victoria y sumar 21 unidades en su cuenta personal.

En la quinta posición se ubica el Olancho FC, equipo que no pudo sumar puntos en esta fecha y ve cómo se acortan las distancias. En contraste, la UPNFM logró un triunfo fundamental que le permite sostenerse en la sexta plaza con 16 puntos, estableciendo una brecha importante respecto a los equipos que vienen desde atrás.

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Gracias a su reciente victoria, el Génesis dormirá en la zona media del Clausura al distanciarse por dos puntos de sus perseguidores inmediatos. Actualmente tiene al Platense en el octavo lugar con 11 unidades, seguido de cerca por el Choloma y Victoria con la misma puntuación, mientras que Juticalpa se hunde en el último lugar de la tabla.

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