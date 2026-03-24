Choloma se juega una "final" ante el Génesis: hora y por dónde ver hoy el cierre de la jornada 14

La jornada 14 del Clausura 2026 finaliza este martes con el duelo de coleros. El <b>CD Choloma</b> recibe al <b>Génesis FC </b>en el estadio Rubén Deras, un encuentro en el que ambos equipos se juegan grandes opciones por la permanencia. Tras dar la sorpresa venciendo a la <b>UPN </b>de visita, el cuadro maquilero empieza a soñar con quedarse en Primera y esta noche frente a su gente tendrá un pulso directo por el no descenso contra un <b>Génesis </b>que también lucha por salvar la categoría. <b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/">Repasá la tabla de posiciones del Clausura 2026</a></b>En la tabla acumulada, el<b> CD Choloma</b> se coloca en el último puesto con 22 puntos. Un triunfo esta noche sería importantísimo en sus aspiraciones por evadir el descenso, ya que se metería de lleno en la pelea con el <b>Génesis </b>y <b>Victoria</b>, a falta de ocho fechas para cerrar las dos vueltas. Por su parte, el <b>Génesis </b>es noveno en la tabla acumulada con 28 unidades y <b>Victoria </b>es décimo tras registrar 24. El equipo cholomeño está a obligado a conseguir su segunda victoria al hilo para mantener la ilusión intacta. Cabe recordar que en la primera vuelta, <b>Génesis </b>y <b>Choloma </b>empataron sin goles cuando se enfrentaron en el estadio Roberto Suazo Córdova.