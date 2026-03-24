Beto Rivera lo revela: cómo lo despidieron de Juticalpa FC, problemas con jugadores y ultimátum: "No voy a firmar"

<b>José Humberto Rivera </b>es el primer técnico destituido en el torneo <b>Clausura 2026 </b>de la <b>Liga Nacional </b>luego de que los resultados no fueran los esperados en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-agradece-a-lobos-upnfm-y-los-puesto-de-liguilla-asi-esta-la-tabla-del-clausura-2026-de-la-liga-hondubet-DF29866647" target="_blank">Juticalpa FC</a> </b>y lo deja siendo último con 10 unidades, pero la salida no fue nada amistosa como normalmente se da.El estratega de 60 años interrumpió los últimos minutos de las clases universitarias para atender a Diario DIEZ y expresar sus sentimientos luego que le hayan manifestado que no seguía en el banquillo del club, pero a través de una llamada telefónica. “Me llamaron por teléfono y yo les dije: ‘No hay problema’. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior”, expresó el pampero.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/juticalpa-fc-se-queda-sin-tecnico-la-razon-de-la-salida-de-humberto-rivera-y-los-tres-candidatos-para-sustituirlo-OF29869997" target="_blank">Rivera</a>. </b>También, se refirió a las complicaciones que tuvo para dirigir en este último periodo al <b>Juticalpa</b>, donde en pleno campeonato Apertura 2025 el preparador de portero se fue y los arqueros del club entrenaban por su propia cuenta.