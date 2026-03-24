Beto Rivera lo revela: cómo lo despidieron de Juticalpa FC, problemas con jugadores y ultimátum: "No voy a firmar"

José Humberto Rivera es el primer técnico destituido en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional luego de que los resultados no fueran los esperados en el Juticalpa FC y lo deja siendo último con 10 unidades, pero la salida no fue nada amistosa como normalmente se da. El estratega de 60 años interrumpió los últimos minutos de las clases universitarias para atender a Diario DIEZ y expresar sus sentimientos luego que le hayan manifestado que no seguía en el banquillo del club, pero a través de una llamada telefónica. “Me llamaron por teléfono y yo les dije: ‘No hay problema’. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior”, expresó el pampero.Rivera. También, se refirió a las complicaciones que tuvo para dirigir en este último periodo al Juticalpa, donde en pleno campeonato Apertura 2025 el preparador de portero se fue y los arqueros del club entrenaban por su propia cuenta.

Por último, el entrenador hondureño respondió a la interrogante que muchos se hacen en redes sociales sobre si tenía una mala relación con algunos futbolistas y reveló que le pondrá una pausa al tema futbolístico mientras resuelve el tema de su jubilación como docente.

-- ENTREVISTA CON HUMBERTO RIVERA --

Profe, ¿qué tal? ¿Cómo toma su salida del Juticalpa?



Estamos tranquilos. No fue un mutuo acuerdo, ellos tomaron la decisión. El gerente el día de ayer por la noche me llamó cuando ya estaba descansando en casa, que la junta directiva había tomado la decisión de que no continuaba como entrenador. Entonces no es un acuerdo, sino que fue una decisión externa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Lo sorprendió a usted, profe?



Por una parte sí y por otra no, porque yo estaba consciente de que no se estaban dando los resultados. Ellos habían dicho que yo iba a terminar el campeonato, pero es parte del fútbol. Cuando no se dan resultados, lo lógico es separar a la persona que está en la cabeza. Siento que tal vez se apresuraron, pero son situaciones que se dan. El equipo no venía jugando como queríamos, pero son bajones que a veces pasan y en este caso le tocó al Juticalpa FC. ¿Siente que la decisión no se tomó con la seriedad adecuada?



Sí, la junta directiva tomó la decisión no de la mejor manera, porque fue por una llamada telefónica y eso no es algo correcto. O sea, ¿solo lo llamaron para decirle que no seguía?



Sí, solo me llamaron por teléfono para avisarme que no seguía y yo les dije: “No hay problema”. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior. ¿Los resultados también se deben a esos temas económicos en el club?



No sé exactamente la situación de los jugadores porque hay temas administrativos en los que nunca me gustó meterme. Yo preguntaba cómo estaban los salarios, me decían que estaban al día, pero algunos jugadores decían que no era cierto. Eso sí perjudica, porque todo trabajador necesita su salario para sostener a su familia. No sé si influyó mucho, pero el que venga va a tener dificultades porque hay muchas situaciones internas que están pasando. ¿Usted exigió que le cumplan con lo económico?



Sí, yo les dije que tienen que cancelarme a partir del jueves, de lo contrario no voy a firmar finiquito. Ellos lo tienen claro, porque tomaron la decisión de la manera en que lo hicieron es porque tienen fondos económicos para cancelarme.