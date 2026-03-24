Juticalpa FC se queda sin técnico: la razón de la salida de Humberto Rivera y los tres candidatos para sustituirlo

El Juticalpa FC tomó la decisión de dar un giro en su dirección técnica y llegó a un acuerdo para la salida del entrenador José Humberto Rivera, quien deja el banquillo del conjunto pampero en medio de una crisis deportiva en el torneo Clausura 2026.

Aunque el club aún no ha hecho oficial el anuncio ni ha confirmado a su sustituto, la salida del entrenador ya era previsible por el momento que atraviesa el equipo en la Liga Nacional de Honduras. El argentino Héctor Vargas, así como el mexicano, David Patiño y el uruguayo Martín Tato García, son candidatos,

El propio Rivera había dejado entrever su posible salida luego del partido ante Olimpia en la jornada 14, cuando puso su cargo a disposición de la directiva con una contundente autocrítica: “Damos pena como equipo”, esto luego de perder por goleada ante Olimpia, 6-1.