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Juticalpa FC se queda sin técnico: la razón de la salida de Humberto Rivera y los tres candidatos para sustituirlo

Juticalpa FC decidió prescindir de José Humberto Rivera tras malos resultados en el Clausura 2026, donde el equipo es último y lucha por evitar el descenso.

  • Juticalpa FC se queda sin técnico: la razón de la salida de Humberto Rivera y los tres candidatos para sustituirlo

    El entrenador hondureño, Humberto Rivera, fue separado del Juticalpa FC tras la escandalosa derrota ante Olimpia y mantener el equipo en la última posición del torneo Clausura.
2026-03-24

El Juticalpa FC tomó la decisión de dar un giro en su dirección técnica y llegó a un acuerdo para la salida del entrenador José Humberto Rivera, quien deja el banquillo del conjunto pampero en medio de una crisis deportiva en el torneo Clausura 2026.

Aunque el club aún no ha hecho oficial el anuncio ni ha confirmado a su sustituto, la salida del entrenador ya era previsible por el momento que atraviesa el equipo en la Liga Nacional de Honduras. El argentino Héctor Vargas, así como el mexicano, David Patiño y el uruguayo Martín Tato García, son candidatos,

El propio Rivera había dejado entrever su posible salida luego del partido ante Olimpia en la jornada 14, cuando puso su cargo a disposición de la directiva con una contundente autocrítica: “Damos pena como equipo”, esto luego de perder por goleada ante Olimpia, 6-1.

Olimpia se revitaliza recetándole media docena de goles al Juticalpa FC con doblete incluido de Michaell Chirinos

El técnico hondureño había llegado al club en junio de 2025 en sustitución del argentino Héctor Vargas, con la misión de darle estabilidad al proyecto deportivo del conjunto olanchano.

Rivera contaba con un historial destacado en la región, incluyendo los títulos en Segunda División del Apertura y Clausura 2022 con Olancho FC que significaron el ascenso a Primera División, así como el campeonato invicto del Apertura 2023 en Liga de Ascenso con el propio Juticalpa.

Sin embargo, los resultados en el Clausura 2026 terminaron por sentenciar su ciclo. El equipo marcha en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos en 13 jornadas y una preocupante diferencia de goles de -19.

El panorama para el Juticalpa es complejo, ya que el descenso comienza a ser una amenaza real, obligando a la directiva a buscar un nuevo entrenador que pueda revertir la situación en la recta final del torneo.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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