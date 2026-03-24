Juticalpa FC se queda sin técnico: la razón de la salida de Humberto Rivera y los tres candidatos para sustituirlo

El técnico hondureño había llegado al club en junio de 2025 en sustitución del argentino Héctor Vargas, con la misión de darle estabilidad al proyecto deportivo del conjunto olanchano.Rivera contaba con un historial destacado en la región, incluyendo los títulos en Segunda División del Apertura y Clausura 2022 con Olancho FC que significaron el ascenso a Primera División, así como el campeonato invicto del Apertura 2023 en Liga de Ascenso con el propio Juticalpa.Sin embargo, los resultados en el Clausura 2026 terminaron por sentenciar su ciclo. El equipo marcha en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos en 13 jornadas y una preocupante diferencia de goles de -19.El panorama para el Juticalpa es complejo, ya que el descenso comienza a ser una amenaza real, obligando a la directiva a buscar un nuevo entrenador que pueda revertir la situación en la recta final del torneo.