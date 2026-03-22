Humberto Rivera pone su cargo a disposición tras la vapuleada de Olimpia y sorprende: "Damos pena como equipo"

Mientras espera una decisión de la directiva, admitió que “da pesar la manera como está jugando el equipo y cómo está perdiendo”. Finalmente, sobre lo que viene, <b>Rivera </b>insistió en que no pueden justificarse por enfrentar a rivales fuertes: “El hecho de que sean equipos grandes no significa que nos vamos a regalar de la forma como lo hicimos ante Olimpia”, y concluyó que el equipo deberá recomponerse no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental, ya que “es una situación muy difícil, muy compleja y el jugador, quiérase o no, está dañado en lo mental”.