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Humberto Rivera pone su cargo a disposición tras la vapuleada de Olimpia y sorprende: "Damos pena como equipo"

El técnico de Juticalpa FC no tuvo pelos en la lengua para decir que si él es el problema en el equipo, pone su cargo a disposición.

  • Humberto Rivera pone su cargo a disposición tras la vapuleada de Olimpia y sorprende: Damos pena como equipo

    El técnico de Juticalpa FC se mostró muy decepcionado por la actitud de su equipo en la goleada de Olimpia.
2026-03-22

Tras la dura derrota 6-1 ante Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé, el técnico de Juticalpa FC, Humberto Rivera, no escondió su preocupación por el momento que atraviesa su equipo y fue directo al realizar la autocrítica dentro de su platel luego de la vapuleada.

El entrenador reconoció que “es una situación difícil, una situación compleja la que está pasando en Juticalpa FC” y fue aún más contundente al afirmar: “Sinceramente que damos pena como equipo de la manera como se está jugando, sin concentración, sin orden táctico”. Además, asumió su cuota de responsabilidad al señalar: “Eso es responsabilidad del cuerpo técnico de que no haya un orden táctico dentro del equipo”, dejando claro que el momento exige autocrítica y trabajo inmediato.

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Rivera también apuntó directamente a la actitud del plantel dentro del campo, evidenciando una falta de identidad en los últimos encuentros. “No es el Juticalpa que todo el mundo conoce, un equipo aguerrido, un equipo con coraje, con entrega”, lamentó, al tiempo que describió el presente como “un equipo completamente diferente, sin compromiso y andamos casi caminando dentro de la cancha”.

Para el técnico del Juticalpa FC, la raíz del problema es clara: “El problema más que todo es falta de compromiso de algunos jugadores, falta de entrega dentro de la cancha”, por lo que aseguró que deberán “trabajar más fuerte y exigir un poco más a cada uno de los jugadores”, especialmente considerando que “con el equipo que hay, no es para que estemos perdiendo con 4 goles, 6 goles en 2 partidos consecutivos”.

Incluso, el entrenador no descartó dar un paso al costado si la situación así lo requiere, revelando que ya lo ha planteado internamente: “Si yo soy el problema del equipo, yo me hago a un lado sin ningún problema porque yo voy a desear lo mejor para Juticalpa FC”.

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Mientras espera una decisión de la directiva, admitió que “da pesar la manera como está jugando el equipo y cómo está perdiendo”. Finalmente, sobre lo que viene, Rivera insistió en que no pueden justificarse por enfrentar a rivales fuertes: “El hecho de que sean equipos grandes no significa que nos vamos a regalar de la forma como lo hicimos ante Olimpia”, y concluyó que el equipo deberá recomponerse no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental, ya que “es una situación muy difícil, muy compleja y el jugador, quiérase o no, está dañado en lo mental”.

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Redacción web
Redacción Diez

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