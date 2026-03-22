Javier López revela lo que le dijeron jugadores de Real España y se queja por la tardanza del FVS: "Es una decepción"

El técnico resaltó la entrega de sus jugadores y la intensidad del partido: “Hoy ha sido como una muestra de lo que decimos de semana a semana. Tenemos que mejorar la conciliación en las dos áreas. Por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa competencia en las dos áreas. Ellos tuvieron un saque de banda que aprovecharon muy bien... Nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol. En otro contexto, alguna de ellas debería ir a la red y quizás estaríamos hablando de otro resultado”.

Han empatado en la primera vuelta, en la segunda y empatan en un liderazgo encantado de Torreón, España. ¿Qué le ha parecido este partido ante el que parece ser su rival en el torneo?



Yo creo que nuestro rival es el torneo, el principal rival que tiene Motagua es Motagua y siempre digo lo mismo, hoy ha sido como una muestra de lo que decimos de semana a semana. Tenemos que mejorar la conciliación en las dos áreas. Porque sí, es bien cierto que hoy nos enfrentamos dos equipos que estamos empatados a puntos. Por el tema de goles, uno está arriba del otro. Podría estar perfectamente España también, pero lo cierto es que ha habido diferencias en el desarrollo del juego en el día de hoy, tanto en la primera parte, que nos ha dado un punto más de igualdad, pero sobre todo en la segunda parte. Creo que por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa competencia en las dos áreas. Ellos tuvieron un saque de banda que aprovecharon muy bien. Al inicio de la segunda parte tuvieron también un disparo por el área, y Luis hizo una parada muy buena. Nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol. En otro contexto, alguna de ellas debería ir a la red y quizás estaríamos hablando de otro resultado. Hay que valorar también el buen equipo que es España: el orden, la disciplina y los buenos futbolistas que tiene. Hace cuatro años que no ha funcionado, pero sinceramente creo que en el día de hoy, el que está arriba de España, pues ha demostrado lo que está. Y nos falta ese detallito, que ya es tan importante como la competencia, para que todo ese orden de juego lo completemos en el último resultado. Creo que el esfuerzo de nuestros jugadores ha sido notable.

¿Por qué se maneja la pelota en el primer tiempo sin claridad y sin tener la dinámica que se tenía en el segundo tiempo? Ingresa Alejandro Reyes y todo cambia. ¿Por qué no iniciar con él?



Es muy buena tu pregunta. Si hubiésemos ganado el partido, me estaría diciendo que lo acabamos muy bien. La verdad es que tenemos una carga de minutos. Si os dais cuenta, Alejandro, el último partido jugó ante Platense en un campo embarrado. No pudo hacer dos o tres semanas de la pretemporada. Lo que menos queremos en este momento es que uno de los jugadores se lesione. Además, tenemos que sacar provecho a toda la familia: uno empieza, otros terminan. Mover la banca, tener a todos los jugadores enchufados es un objetivo que tenemos para que todos sientan que pueden participar. Todos deben estar preparados para jugar o para alguna vez que no les toque jugar. Todo eso que visteis tan bonito en la segunda parte, sobre el tema de gol, es fruto de eso: de hacer cambios y de que la gente se refresque. Alejándonos del minuto uno, en el que jugó el otro día en un campo embarrado, se notó la frescura que sí tuvo. Les decía que vayan a entrar al partido. Hoy no están refugiados noventa minutos, sino dispersos veinticinco minutos naturales. La verdad es que estoy muy contento, no solo con él, sino con todo el equipo. La tristeza de mi plantilla es que nos haya llevado a este punto. Al final del partido un grupo de jugadores del Real España se me acercó y me dijo: que bien jugaba mi equipo y es algo a valorar la impresión que están comenzando a dejar estos jugadores.

Motagua es el equipo a vencer hoy por hoy, ¿qué cruzaba por su mente en ese momento cuando iban perdiendo 0-1, teniendo en cuenta que probablemente sea un cruce que se dé en las fases finales?



Como le dije a los profes, en las finales seguro que van a estar. Es un gran equipo, tiene grandes jugadores, una gran estructura. No solo ellos; Olimpia viene encontrando confianza. Marathón también viene como se previó, encontrando el paso. Y repito, el mayor tema que tiene en este momento Motagua es Motagua. Si Motagua es capaz de mantener lo que está haciendo bien y mejorar exactamente en las dos áreas, seguro vamos a estar muy cerca de la victoria. Eso es lo único que nos tenemos que preocupar en este momento.