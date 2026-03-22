Javier López revela lo que le dijeron jugadores de Real España y se queja por la tardanza del FVS: "Es una decepción"

<b>Motagua </b>logró mantenerse al frente del torneo tras <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-empata-real-espana-mantiene-el-invicto-liderato-clausura-liga-nacional-JG29851910" target="_blank">empatar 1-1 contra Real España</a></b>, aunque solo por diferencia de goles, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el final. Tras el partido, <b>Javier López</b>, director técnico del Ciclón Azul, ofreció su análisis sobre el rendimiento de su equipo, las decisiones tácticas, los aspectos que todavía deben mejorar y su inconformidad por la ausencia del sistema de videoarbitraje (<b>FVS</b>) en la jornada.El técnico resaltó la entrega de sus jugadores y la intensidad del partido: “Hoy ha sido como una muestra de lo que decimos de semana a semana. Tenemos que mejorar la conciliación en las dos áreas. Por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa competencia en las dos áreas. Ellos tuvieron un saque de banda que aprovecharon muy bien... Nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol. En otro contexto, alguna de ellas debería ir a la red y quizás estaríamos hablando de otro resultado”.<b>Javier López </b>sorprendió al revelar lo que hicieron un grupo de futbolistas del equipo rival: “Al final del partido, un grupo de jugadores del Real España se me acercó y me dijo: ‘Qué bien jugaba mi equipo’ y es algo a valorar, la impresión que están comenzando a dejar estos jugadores”.