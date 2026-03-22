Motagua le arrebata el triunfo a un aguerrido Real España y mantiene el invicto y el liderato del Clausura

Entre más pasaban los minutos, Motagua llegaba con más peligro al área rival y fue John Kleber que se encargó de darle el empate a Motagua tras un rechazo de Devron García luego de un centro desde la izquierda, el brasileño cerraba por la derecha y no desaprovechó para romper el cerrojo aurinegro. Los de Javier López no bajaron los brazos y siguieron buscando el gol del triunfo, fueron ampliamente superiores en la segunda parte, pero no les ajustó, terminaron 1-1 en el Nacional. De esta forma, ambos equipos llegan a 26 puntos en 14 jornada, pero Motagua es líder por tener mejor diferencia de goles ante el Real España.