Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón sonríe cone mpate de Notagua y Real España

<b>Marathón</b> ha recompuesto el camino en el <b>Clausura 2026</b> después de un inicio medio titubeante. Los verdolagas <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-victoria-vivo-sede-horario-donde-juego-jornada-torneo-clausura-PH29845831" target="_blank">vencieron 2-0 al Victoria</a></b> por la Jornada 14 del campeonato hondureño y con ello suman tres puntos muy importantes.Con los puntos en la bolsa obtenidos por un doblete de goles de <b>Rubilio Castillo</b> el equipo de <b>Pablo Lavallén</b> llegó a los 21 puntos en el certamen, acercándosea los 26 que ostentan <b>Motagua </b>y <b>Real España</b> que son primero y segundo de la clasificación y que empataron en el partido entre sí.No obstante la tercera posición para los verdolagas podría ser transitoria si <b>Olimpia</b> hace los deberes en Olancho cuando se mida al <b>Juticalpa FC</b> este mismo día ya que fue relegado al cuarto escaño, pero con 19 unidades que podrían convertirse en 22 si suma de tres.Con el empate entre azules y aurinegros, Motagua seguirá comandando la tabla de posiciones por mejor diferencia de goles y eso que tiene un partido menos que los catedráticos de Jeaustin Campos.