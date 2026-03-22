Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón sonríe cone mpate de Notagua y Real España

Marathón ha recompuesto el camino en el Clausura 2026 después de un inicio medio titubeante. Los verdolagas vencieron 2-0 al Victoria por la Jornada 14 del campeonato hondureño y con ello suman tres puntos muy importantes.

Con los puntos en la bolsa obtenidos por un doblete de goles de Rubilio Castillo el equipo de Pablo Lavallén llegó a los 21 puntos en el certamen, acercándosea los 26 que ostentan Motagua y Real España que son primero y segundo de la clasificación y que empataron en el partido entre sí.

No obstante la tercera posición para los verdolagas podría ser transitoria si Olimpia hace los deberes en Olancho cuando se mida al Juticalpa FC este mismo día ya que fue relegado al cuarto escaño, pero con 19 unidades que podrían convertirse en 22 si suma de tres.

Con el empate entre azules y aurinegros, Motagua seguirá comandando la tabla de posiciones por mejor diferencia de goles y eso que tiene un partido menos que los catedráticos de Jeaustin Campos.