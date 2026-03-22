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Motagua vs Real España EN VIVO: ¡Clásico con sabor a liderato en la jornada 14 de la Liga Nacional!

EN DIRECTO | Motagua recibe a Real España a las 5:15 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

INICIA: 5:15 PM
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  • Motagua vs Real España EN VIVO: ¡Clásico con sabor a liderato en la jornada 14 de la Liga Nacional!

    Motagua recibe a Real España en la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Nacional. FOTO PORTADAS: Estalin Irías.

2026-03-22

¡Qué partidazo se viene, señores! En la búsqueda del primer lugar del torneo Clausura, Motagua y Real España se citan este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El compromiso está pactado para las 5:15 de la tarde.

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Ambos clubes llegan 25 puntos a este clásico, lejos de los perseguidores Olimpia, Marathón y Olancho FC. Por lo que una victoria le daría un plus al vencedor del clásico en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El partido va por la señal de Deportes TVC, pero también lo podés seguir en www.diez.hn

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
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