Motagua vs Real España EN VIVO: ¡Clásico con sabor a liderato en la jornada 14 de la Liga Nacional!

¡Qué partidazo se viene, señores! En la búsqueda del primer lugar del torneo Clausura, Motagua y Real España se citan este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El compromiso está pactado para las 5:15 de la tarde.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA

Ambos clubes llegan 25 puntos a este clásico, lejos de los perseguidores Olimpia, Marathón y Olancho FC. Por lo que una victoria le daría un plus al vencedor del clásico en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El partido va por la señal de Deportes TVC, pero también lo podés seguir en www.diez.hn