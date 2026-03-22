Juticalpa FC vs Olimpia EN VIVO: ¡Tres goles en 15 minutos! Vibrante partido en Olancho entre canecheros y albos

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Juticalpa FC vs Olimpia!



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EL JUEGO: 1-2



43' ¡AMARILLA! Elison Rivas, jugador del Olimpia, es amonestado.



41' ¡Salvada olimpista! Yaír Medrano lo intentó de zurda desde fuera del área y por poco anota el gol del empate.



38' Otra vez Denovan Torres... el portero salvó en su línea tras un disparo de Jorge Álvarez desde el bordedel área. Sublime lo del guardameta del Juticalpa FC.



35' ¡DENOVAAAN! Tremendo lo del portero Denovan Torres, a quien agarraron a quemarropa y en la línea puso a prueba sus reflejos. Tras un rodillazo de Félix García con sus dos manos tapó el remate.



34' David Flores está buscando su gol. Ahora apareció por la derecha driblando marca, una vez dentro del marco remató, pero Denovan la envio al tiro de esquina.



23' Remate de José Mario Pinto a marco, pero mejor Torres en el fondo para evitar el tercer gol del Olimpia.



21' Ufff...zurdazo de Edwin Rodríguez que dejó estático a Denovan Torres. De media vuelta remató el olimpista.

17'¡AMARILLA! Clinton Bennett, jugador del Olimpia, es amonestado por falta contra Villafranca.



15' ¡GOOOOOOLLLLL DEL JUTICALPA FC! Josué Villafranca, desde el manchón penal, con un remate a la izquierda, pero muy colocado, vence a Onán Rodríguez y anota el descuento.



13' ¡PENAAAALLL! Remate de Altamirno impacta en la mano de Clinton Bennett y el árbitro no duda y sanciona penal a favor del Juticalpa FC.



12' ¡GOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Elison Rivas con un tiro libre rasante marca el segundo de los albos en Olancho. Quedó parado Denovan Torres.



10' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Michaell Chirinos desde el punto penal anota el primero del juego; cae Juticalpa FC de local.



9' ¡PENAAAALLL! David Mendoza carga a Jorge Álvarez y le comete infracción dentro del área. No titubea el árbitro Armando Castro.



5' Por poco anota el primero Olimpia en un avance en solitario de David Flores, pero se le estancó la pelota y no fructiferó el ataque.



¡COMENZÓ! Juticalpa FC y Olimpia están jugando en el Juan Ramón Brevé ante una afluencia de público muy baja.



Alineación del Olimpia: Onán Rodríguez, Félix García, Clinton Bennet, Emmanuel Hernández, Elison Rivas; Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodriguez, José Pinto; Michaell Chirinos y David Flores.



Alineación del Juticalpa FC: Denovan Torres; Wisdom Quayé, Fabricio Silva, Júnior García, David Mendoza; Yervis Gutiérrez, Roger González, Yair Medrano, Christian Altamirano; Josué Villafranca y Diego Ledesma.