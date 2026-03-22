Juticalpa FC vs Olimpia EN VIVO: ¡Tres goles en 15 minutos! Vibrante partido en Olancho entre canecheros y albos

<b>17'¡AMARILLA!</b> Clinton Bennett, jugador del Olimpia, es amonestado por falta contra Villafranca.<br /><br /><b>15' ¡GOOOOOOLLLLL DEL JUTICALPA FC! </b>Josué Villafranca, desde el manchón penal, con un remate a la izquierda, pero muy colocado, vence a Onán Rodríguez y anota el descuento.<br /><br /><b>13' ¡PENAAAALLL!</b> Remate de Altamirno impacta en la mano de Clinton Bennett y el árbitro no duda y sanciona penal a favor del Juticalpa FC.<br /><br /><b>12' ¡GOOOOLLLL DEL OLIMPIA! </b>Elison Rivas con un tiro libre rasante marca el segundo de los albos en Olancho. Quedó parado Denovan Torres.<br /><br /><b>10' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! </b>Michaell Chirinos desde el punto penal anota el primero del juego; cae Juticalpa FC de local.<br /><br /><b>9' ¡PENAAAALLL! </b>David Mendoza carga a Jorge Álvarez y le comete infracción dentro del área. No titubea el árbitro Armando Castro.<br /><br /><b>5' </b>Por poco anota el primero Olimpia en un avance en solitario de David Flores, pero se le estancó la pelota y no fructiferó el ataque.<br /><br /><b>¡COMENZÓ! </b>Juticalpa FC y Olimpia están jugando en el Juan Ramón Brevé ante una afluencia de público muy baja.<br /><br /><b>Alineación del Olimpia: </b>Onán Rodríguez, Félix García, Clinton Bennet, Emmanuel Hernández, Elison Rivas; Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodriguez, José Pinto; Michaell Chirinos y David Flores.<br /><br /><b>Alineación del Juticalpa FC</b>: Denovan Torres; Wisdom Quayé, Fabricio Silva, Júnior García, David Mendoza; Yervis Gutiérrez, Roger González, Yair Medrano, Christian Altamirano; Josué Villafranca y Diego Ledesma.