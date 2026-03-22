Liga Hondubet

Marathón vs Victoria EN VIVO: La Jaiba Brava se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan García

Hoy está en marcha la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

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  • Marathón vs Victoria EN VIVO: La Jaiba Brava se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan García

    Marathón es cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos y Victoria es noveno con 10 unidades. Fotos Moisés Valenzuela y Mauricio Ayala.
2026-03-22

El torneo Clausura de la Liga Hondubet continúa su curso y este domingo 22 de marzo se abrió paso la jornada 14 con un duelo de realidades distintas cuando Marathón reciba al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Sigue el MINUTO A MINUTO.

MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

MINUTO 45+5: Finaliza el partido entre Marathón y Victoria en el estadio Yankel Rosenthal, está 0-0.

MINUTO 45+2: Roja directa para el joven Juan García luego de una tremenda barrida contra José Aguilera. Victoria queda con 10 jugadores.

MINUTO 37: Centro venenoso y pasa de largo Kenny Bodden, no llegó a tiempo para enviar el balón a las redes.

MINUTO 31: Mayor dinámica de Marathón frente al arco, pero sin lograr el mejor de los éxitos.

MINUTO 25: Tapadón de Flores ante el bombazo de Isaac Castillo desde fuera del área y sigue siendo una muralla.

Acciones del encuentro que están desarrollando en el estadio Yankel Rosenthal.

Acciones del encuentro que están desarrollando en el estadio Yankel Rosenthal.

MINUTO 23: Alexy Vega se pierde el primer gol, Messiniti lo ve y le cede la pelota y de zurda define, pero brillante la tapada de Flores para evitar el 1-0.

MINUTO 21: Remate de tiro libre de Allan Banegas por encima del arco verdolaga.

MINUTO 18: Buen robo de balón de Luis Hernández y cabezazo picado de Carlos Bernárdez, respondió bien en su primera intervención Jonathan Rougier.

Alexy Vega recibiendo la marca personal de Marcelo Espinal.

Alexy Vega recibiendo la marca personal de Marcelo Espinal.

MINUTO 15: Taconazo de Messiniti que habilita a Isaac Castillo y remató débil a las manos del meta Esaú Flores.

MINUTO 10: Remate de Samuel Elvir y el meta Esaú Flores controla en dos tiempos.

MINUTO 3: Victoria reclama penal luego de un golpe de Isaac Castillo contra Carlos Matute. No se sancionó nada por parte del árbitro Raúl Castro.

¡Comenzó el juego! Marathón y Victoria se miden en el estadio Yankel Rosenthal por la jornada 14.

Javier Arriaga feliz de volver a las convocatorias con Marathón.

Javier Arriaga feliz de volver a las convocatorias con Marathón.

Ingresan los clubes al césped, los titulares se saludan junto a los árbitros previo al pitazo inicial.

Alineación titular de Marathón: 1- Jonathan Rougier, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 19- José Aguilera, 26- Samuel Elvir, 54 - Jaylor Fernández, 11- Nicolás Messiniti y 17- Alexy Vega.

En el Monstruo Verde está convocado para el juevo el lateral izquierdo Javier Arriaga de 21 años. El zurdo no juega oficialmente desde el 23 de noviembre de 2024.​​​​​​

Alineación titular del Victoria: 1- Esau Flores, 3- Óscar Loreto, 4- Elvin Casildo, 5- Allan Banegas, 6- Carlos Matute, 65- Kesdy Sevilla, 20- Marcelo Espinal, 48- Samuel Card, 33- Juan García, 38- Luis Hernández y 17 - Carlos Bernárdez.

Daniel Otero, presidente de Marathón, listo para ver al Monstruo Verde.

Daniel Otero, presidente de Marathón, listo para ver al Monstruo Verde.
El estadio Yankel Rosenthal así luce previo al encuentro.

El estadio Yankel Rosenthal así luce previo al encuentro.
Los jugadores del Victoria realizando el respectivo calentamiento.

Los jugadores del Victoria realizando el respectivo calentamiento.

El conjunto verdolaga llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos, en zona de clasificación a la liguilla, pero con la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno ante sus perseguidores. El “Monstruo” sabe que hacerse fuerte en casa será clave en esta recta del campeonato.

Por su parte, el equipo ceibeño atraviesa una situación complicada. El Victoria es noveno en la tabla con apenas 10 unidades, y además tiene la presión del descenso, donde ocupa la penúltima posición con 24 puntos. Muy de cerca lo sigue el CD Choloma con 22, lo que convierte cada partido en una verdadera final para la “Jaiba Brava”.

El duelo promete intensidad, con un Marathón obligado a confirmar su candidatura en la parte alta y un Victoria urgido de puntos para alejarse del fantasma del descenso. En juego no solo hay tres puntos, sino objetivos completamente distintos en este tramo decisivo del Clausura.

Además, el factor local podría inclinar la balanza a favor de los sampedranos, que suelen hacerse fuertes en el Yankel Rosenthal, un escenario donde históricamente han sabido imponer condiciones. La presión de su afición será un elemento importante en un compromiso donde el margen de error es mínimo.

En tanto, Victoria llega con la obligación de competir con orden y carácter, consciente de que cualquier punto puede ser vital en la lucha por la permanencia. La “Jaiba Brava” buscará dar la sorpresa fuera de casa y sumar en una cancha complicada, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del campeonato.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: San Pedro Sula, Cortés
Estadio: Yankel Rosenthal
Hora de inicio: 3 de la tarde
Árbitro: Raúl Castro
Dónde verlo: Sigue el Minuto a Minuto por DIEZ.HN y por TV en Deportes TVC.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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