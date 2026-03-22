Marathón vs Victoria EN VIVO: La Jaiba Brava se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan García

El torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> continúa su curso y este domingo 22 de marzo se abrió paso la jornada 14 con un duelo de realidades distintas cuando Marathón reciba al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Sigue el MINUTO A MINUTO.<br /><br /><b>MINUTO A MINUTO DEL JUEGO<br /><br />MINUTO 45+5: </b>Finaliza el partido entre Marathón y Victoria en el estadio Yankel Rosenthal, está 0-0.<br /><br /><b>MINUTO 45+2: </b>Roja directa para el joven Juan García luego de una tremenda barrida contra José Aguilera. Victoria queda con 10 jugadores.<br /><br /><b>MINUTO 37: </b>Centro venenoso y pasa de largo Kenny Bodden, no llegó a tiempo para enviar el balón a las redes.<br /><br /><b>MINUTO 31: </b>Mayor dinámica de Marathón frente al arco, pero sin lograr el mejor de los éxitos.<br /><br /><b>MINUTO 25: </b>Tapadón de Flores ante el bombazo de Isaac Castillo desde fuera del área y sigue siendo una muralla.