Marathón vs Victoria EN VIVO: La Jaiba Brava se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan García

El torneo Clausura de la Liga Hondubet continúa su curso y este domingo 22 de marzo se abrió paso la jornada 14 con un duelo de realidades distintas cuando Marathón reciba al Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Sigue el MINUTO A MINUTO. MINUTO A MINUTO DEL JUEGO MINUTO 45+5: Finaliza el partido entre Marathón y Victoria en el estadio Yankel Rosenthal, está 0-0. MINUTO 45+2: Roja directa para el joven Juan García luego de una tremenda barrida contra José Aguilera. Victoria queda con 10 jugadores. MINUTO 37: Centro venenoso y pasa de largo Kenny Bodden, no llegó a tiempo para enviar el balón a las redes. MINUTO 31: Mayor dinámica de Marathón frente al arco, pero sin lograr el mejor de los éxitos. MINUTO 25: Tapadón de Flores ante el bombazo de Isaac Castillo desde fuera del área y sigue siendo una muralla.

MINUTO 23: Alexy Vega se pierde el primer gol, Messiniti lo ve y le cede la pelota y de zurda define, pero brillante la tapada de Flores para evitar el 1-0. MINUTO 21: Remate de tiro libre de Allan Banegas por encima del arco verdolaga. MINUTO 18: Buen robo de balón de Luis Hernández y cabezazo picado de Carlos Bernárdez, respondió bien en su primera intervención Jonathan Rougier.

MINUTO 15: Taconazo de Messiniti que habilita a Isaac Castillo y remató débil a las manos del meta Esaú Flores. MINUTO 10: Remate de Samuel Elvir y el meta Esaú Flores controla en dos tiempos. MINUTO 3: Victoria reclama penal luego de un golpe de Isaac Castillo contra Carlos Matute. No se sancionó nada por parte del árbitro Raúl Castro. ¡Comenzó el juego! Marathón y Victoria se miden en el estadio Yankel Rosenthal por la jornada 14.

Ingresan los clubes al césped, los titulares se saludan junto a los árbitros previo al pitazo inicial. Alineación titular de Marathón: 1- Jonathan Rougier, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 19- José Aguilera, 26- Samuel Elvir, 54 - Jaylor Fernández, 11- Nicolás Messiniti y 17- Alexy Vega. En el Monstruo Verde está convocado para el juevo el lateral izquierdo Javier Arriaga de 21 años. El zurdo no juega oficialmente desde el 23 de noviembre de 2024.​​​​​​ Alineación titular del Victoria: 1- Esau Flores, 3- Óscar Loreto, 4- Elvin Casildo, 5- Allan Banegas, 6- Carlos Matute, 65- Kesdy Sevilla, 20- Marcelo Espinal, 48- Samuel Card, 33- Juan García, 38- Luis Hernández y 17 - Carlos Bernárdez.

El conjunto verdolaga llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos, en zona de clasificación a la liguilla, pero con la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno ante sus perseguidores. El “Monstruo” sabe que hacerse fuerte en casa será clave en esta recta del campeonato.

Por su parte, el equipo ceibeño atraviesa una situación complicada. El Victoria es noveno en la tabla con apenas 10 unidades, y además tiene la presión del descenso, donde ocupa la penúltima posición con 24 puntos. Muy de cerca lo sigue el CD Choloma con 22, lo que convierte cada partido en una verdadera final para la “Jaiba Brava”.

El duelo promete intensidad, con un Marathón obligado a confirmar su candidatura en la parte alta y un Victoria urgido de puntos para alejarse del fantasma del descenso. En juego no solo hay tres puntos, sino objetivos completamente distintos en este tramo decisivo del Clausura.

Además, el factor local podría inclinar la balanza a favor de los sampedranos, que suelen hacerse fuertes en el Yankel Rosenthal, un escenario donde históricamente han sabido imponer condiciones. La presión de su afición será un elemento importante en un compromiso donde el margen de error es mínimo.

En tanto, Victoria llega con la obligación de competir con orden y carácter, consciente de que cualquier punto puede ser vital en la lucha por la permanencia. La “Jaiba Brava” buscará dar la sorpresa fuera de casa y sumar en una cancha complicada, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del campeonato.



DETALLES DEL JUEGO

Sede: San Pedro Sula, Cortés

Estadio: Yankel Rosenthal

Hora de inicio: 3 de la tarde

Árbitro: Raúl Castro

Dónde verlo: Sigue el Minuto a Minuto por DIEZ.HN y por TV en Deportes TVC.