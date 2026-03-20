UPNFM vs CD Choloma EN VIVO: Lobos y maquileros cierran la Jornada 13 en duelo de matar o morir

A partir de las 6:00 de la tarde en Choluteca rueda la última pelota de la Jornada 13 donde los lobos de la UPNFM reciben al CD Choloma en un cruce con diferentes matices. Para los rojinegros los tres puntos sería un doble batacazo al campeonato.

Los estudiosos del profesor Salomón Názar quieren sumar de tres luego de sendas derrotas al hilo que le ha privado de seguir avanzando en la tabla de posiciones. Un hipotético triunfo les ayuda para mantener con seguridad la sexta plaza de liguilla con 16 puntos, ya que por ahora tienen 13 y Platense que acecha con 11.



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Por la otra parte aparece el CD Choloma del 'Chato' Padilla, que es el peor equipo del torneo siendo último lugar luego de sumar apenas 8 puntos en 11 jornadas. No obstante, un gane hoy significaría dar un tremendo salto en la tabla, dependiendo de la diferencia de goles, pero podría incluso hasta llegar al séptimo lugar y sumar 11, los mismos de los tiburones.

Aunque la primera pelea de los maquileros es la tabla acumulada. Ganarle a los lobos de la UPNFM además, significan tres puntos que lo acercarían a los jaibos del Victoria (24) y llegar a 22 puntos. Imperioso el triunfo para ambos porque se pelean situaciones diferentes.