¡Ya tiene equipo! Blackburn y su emotiva despedida del Victoria: "Espero en Dios todo mejore en el club"

El delantero panameño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tota-medina-entrevista-victoria-crisis-financiera-liga-nacional-HD29809853" target="_blank">Rolando Blackburn</a></b> puso fin de manera inesperada a su segunda etapa con el Victoria en la Liga Nacional de Honduras y ya tiene nuevo destino en el extranjero.El atacante canalero fue anunciado como nuevo jugador del <b>Real Tomayapo de Bolivia</b>, marcando así un nuevo capítulo en su carrera profesional.