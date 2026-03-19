Javier López, DT de Motagua, tras el triunfo contra Platense: "A veces también es bueno ganar sufriendo"

López López también fue enfático al referirse al calendario del torneo, dejando claro que no está a favor de que se disputen partidos de Liga Nacional mientras la selección está en actividad. El técnico consideró que esta situación genera una clara desventaja competitiva, ya que equipos como Motagua deben afrontar compromisos importantes sin varios de sus futbolistas convocados, por lo que hizo un llamado a la reflexión para que se establezcan condiciones más justas para todos los clubes.

Durante la conferencia de prensa, López fue claro al señalar que el encuentro se jugó con mucho vértigo, especialmente en el segundo tiempo, donde Platense exigió al máximo al conjunto azul. A pesar de fallar un penal que pudo dar mayor tranquilidad, Motagua supo resistir la presión en los minutos finales y aseguró tres puntos claves para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El entrenador Javier López analizó la victoria de Motagua por 1-0 ante Platense en la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, destacando el esfuerzo de su equipo para sostener un resultado trabajado en un partido de alta intensidad. El técnico valoró la solidez defensiva mostrada por sus dirigidos, aunque reconoció que en ataque aún deben mejorar la efectividad de cara al gol.

—¿Qué le pareció el partidoy qué análisis saca del juego?



"Estoy muy contento con el resultado, pero en la parte ofensiva seguimos quedando un poquito a deber; incluso hay un penalti que no logramos llevar a la red. El segundo tiempo se jugó con mucho vértigo. Creo que Platense nunca había exigido tanto a Motagua jugando de visita, me parece. Y los segundos se libran de una gran presión porque vuelven a tomar el primer lugar".

Es un equipo eléctrico, es un equipo amplio, pero yo creo que el público lo disfrutó mucho porque ambos equipos intentamos. Ellos son todo velocidad; repito, me encantan los perfiles de estos chicos que juegan en Platense. El trabajo de Raúl Cáceres, su cuerpo técnico y la directiva se refleja en un partido muy bonito. Nosotros, si lo hubiéramos cerrado con el penalti, creo que hubiera sido más tranquila la recta final, pero ese fallo hizo que el público empezara a corear que sí se podía y estos chicos se vinieron arriba.



Afortunadamente pudimos sostener el resultado y llevarnos los tres puntos, que son muy importantes. Tenemos un partido menos que los demás y seguimos en la parte alta, de la cual ya no nos queremos bajar; de aquí queremos terminar el campeonato".

—¿Este es el Motagua que vamos a ver para la recta final? ¿Viene la liguilla, a pelear?



"Bueno, yo sigo insistiendo en que tenemos que mejorar. Hoy lo hemos hecho en la parte defensiva; ya son dos partidos seguidos dejando el arco en cero. Creo que si lo mantenemos así será casi imposible que no ganemos, porque el equipo tiene gol y genera muchas llegadas. La parte del gol, ese último pase, esa última definición, es donde debemos seguir mejorando, porque hoy hubo dos o tres situaciones clarísimas que un equipo grande, como el nuestro, tiene que convertir. Así no sufres lo que hemos sufrido en la recta final del partido. Y bueno, a veces también es bueno ganar sufriendo, porque le das un valor a esa resistencia del equipo, a saber sostener el resultado en los minutos finales, contra un público hostil y un equipo que juega bien, que es descarado y que no tiene nada que perder. Eso también fortalece al equipo.

—Sobre el penal que se pitó a favor de Motagua y viendo las repeticiones, no lo es, ¿qué valoración le da? ¿Y qué valor le da a sus jugadores que fueron convocados a la selección?



Bueno, en relación a tu primera pregunta, tienes mucha razón. Ya lo comenté: yo no quiero que me den nada ni que nos quiten nada. No es nada fácil ser árbitro, y más con el terreno de juego como estaba hoy, en algunas zonas muy fangoso. No vi la jugada; si no es penalti, tampoco quiero que me lo quiten. Y también tengo que decirlo: si hay un equipo que ha sido perjudicado durante estas 12 jornadas, ese ha sido Motagua, porque ha habido muchas situaciones en el área. Si hoy nos beneficiaron con un penalti, pues bueno, repito, no es fácil arbitrar. Cuando nos beneficia o cuando nos perjudica, no lo hacen queriendo. Espero que con la llegada del VAR, aunque sea el más básico, ayude sobre todo a los árbitros a no ser protagonistas y a dejar el protagonismo a los jugadores.



De la selección estoy muy contento. Respeto máximo a la convocatoria del seleccionador. Él sabe lo que busca en cada posición y cómo quiere jugar su equipo, y a partir de ahí elige los perfiles adecuados para su proceso. En esta ocasión decidió convocar a cinco jugadores de Motagua.

Siempre lo digo: cuando un equipo va bien, ayuda a que los objetivos individuales también se alcancen. Lo de Sacaza es una gran realidad y me alegra mucho por él. Luis Ortiz sigue en el proceso, y espero que en la próxima campaña ya no sean cinco, sino seis o siete convocados; para eso vamos a trabajar. Y me uno a las palabras de mi colega de Olimpia: no es posible que tengamos que jugar partidos de Liga Nacional sin los internacionales. En esa jornada, nosotros no tenemos a cinco jugadores, Olimpia a seis, y Real España a dos. No estamos jugando con las mismas reglas. Creo que ahí debe haber una reflexión, porque no debería ser así".