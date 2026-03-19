Olimpia se negó a jugar en la sede elegida por Juticalpa FC y los olanchanos lanzan comunicado oficial

El Juticalpa FC confirmó este jueves un cambio importante en el partido que sostendrá el próximo fin de semana ante el bicampeón Olimpia, correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Inicialmente, la directiva canechera había planificado trasladar el compromiso al estadio Rubén Guifarro de Catacamas, con el objetivo de llevar un duelo de alto perfil a esa ciudad. Sin embargo, tanto el club capitalino como las autoridades de la Liga Nacional se negaron a dicha solicitud.

Ante esta negativa, el encuentro se disputará oficialmente en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, manteniendo la fecha prevista para el domingo 22 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche. A través de un comunicado, el Juticalpa FC explicó que la decisión se toma de manera obligatoria tras no recibir la aprobación necesaria para el cambio de sede y horario. Asimismo, el club agradeció el respaldo brindado por las autoridades y aficionados de Catacamas, Santa María del Real y sectores cercanos.



EL COMUNICADO DE JUTICALPA



La junta directiva del Juticalpa FC informa a los medios de comunicación y a nuestra fiel afición que el encuentro ante el CD Olimpia se disputará este domingo 22 de marzo a las 7:30 pm en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.