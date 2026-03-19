Olimpia se negó a jugar en la sede elegida por Juticalpa FC y los olanchanos lanzan comunicado oficial

El Juticalpa FC confirmó este jueves un cambio importante en el partido que sostendrá el próximo fin de semana ante el bicampeón Olimpia, correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet.</a></b>Inicialmente,<b> la directiva canechera había planificado </b>trasladar el compromiso al estadio Rubén Guifarro de Catacamas, con el objetivo de llevar un duelo de alto perfil a esa ciudad. Sin embargo, tanto el club capitalino como las autoridades de la Liga Nacional se negaron a dicha solicitud.