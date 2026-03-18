Liga Hondubet

Real España derrotó al Génesis, pero terminó pidiendo la hora sin necesidad: ¡Son líderes absolutos!

La máquina del Real España sometió al Génesis, pero sobre el final se le complicó por una jugada fortuita de Pipo López.

2026-03-18

En uno de los duelos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Real España se impuso 2-1 ante Génesis FC en el Estadio Morazán. El argentino David Sayago se erigió como héroe con un doblete, aunque los aurinegros sufrieron sobre el cierre por un error garrafal del portero Roberto "Pipo" López.

Los primeros 10 minutos transcurrieron con intensidad, pero sin goles en el Morazán, donde ambos equipos se estudiaban bajo un clima fresco y lluvioso en San Pedro Sula. Real España controlaba la posesión, pero Génesis respondía con salidas rápidas.

A los 17 minutos, el susto llegó para los locales: un centro preciso al área chica encontró la cabeza de Ángel Tejeda, quien bombeó el balón con maestría. El esférico besó el travesaño y se fue por arriba, salvando milagrosamente la cabaña del Buba López, que salió de cambio al inicio del segundo tiempo.

La respuesta de Real España no se hizo esperar. Al minuto 26, una jugada letal por la izquierda culminó con Franklin Flores sirviendo al área. David Sayago, con olfato de goleador, controló y fusiló de derecha al ángulo: 1-0. El argentino abrió la lata.

David Sayago llegó a cuatro goles en el torneo de la Liga Nacional de Honduras.

El complemento arrancó con un elenco aurinegro dominante. Al 53', el genio de Gonzalo Ritacco brilló: un pase filtrado dejó solo a Sayago, quien primero estrelló en el palo, pero en el rebote definió a portería vacía. Doblete del argentino y 2-0 en el marcador. La máquina parecía imparable.

A los 75 minutos, la máquina rozó el tercero en una jugada de antología. El panameño Daniel Aparicio sacó un taco magistral para Roberto Osorto, quien descargó un remate furioso desde los linderos del área, pero Ronaldo Balanta, portero de Génesis, controló de buena forma el remate.

El drama explotó en el 90'. Ángel Palomo, incansable tras ingresar de cambio, presionó a Roberto "Pipo" López, quien intentó un pase corto a Aparicio. El balón rebotó en el delantero de Génesis y traicionó al arquero: 2-1. Un regalo que aceleró los pulsos, pero Real España resistió los embates finales para sumar tres puntos vitales.

Sayago le dio los tres puntos a la máquina en el duelo contra los cachorros.

Con esta victoria, los de Jeaustin Campos afianza su paso en la tabla del Clausura 2026, gracias al doblete de Sayago que eclipsó el error final, se suben al liderato del Clausura 2026, presionando a Motagua para que sume en Puerto Cortés en su visita al Platense.

FICHA TÉCNICA

(2) REAL ESPAÑA - Luis López (Roberto López, 46'); Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía; Jack Baptiste, Gonzalo Ritacco (Roberto Osorto, 74'), Jhow Benavidez (Anfronit Tatum, 88'), Mike Arana, Darixon Vuelto (Exon Arzú, 84'); David Sayago (Eddie Hernández, 84').

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: David Sayago 27', 53'.

Tarjetas amarillas: Jack Bapstiste, Daniel Aparicio, David Sayago.

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) GÉNESIS FC - Ronaldo Balanta; Ángel Sánchez, Jonathan Paz, Juan Riascos (Jeffry Miranda, 57'), Gabriel Araujo; Daniel Meléndez (Yorman Valencia, 73'), Kevin Pérez, Edwin Maldonado, Roger Sanders, Brayan Félix (Denilson Núñez, 57'); Ángel Tejeda (Ángel Palomo, 83').

DT: Fernando Mira (POR)

Goles: Ángel Palomo 90'

Tarjetas amarillas: Gabriel Araujo, Ángel Sánchez.

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Morazán, San Pedro Sula

Arbitro: José Valladares

Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
