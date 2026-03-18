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¿Cuándo se define la liguilla y el descenso? Liga Hondubet concreta jornadas pendientes por el cierre del torneo Clausura

Se confirmaron las 8 fechas pendientes para la finalización de las vueltas regulares del Clausura.

  • ¿Cuándo se define la liguilla y el descenso? Liga Hondubet concreta jornadas pendientes por el cierre del torneo Clausura

    La lucha por la cima del torneo Clausura estará al rojo vivo: Real España, Motagua, Olimpia y Olancho FC la disputan. Foto DIEZ.
2026-03-18

La Liga Hondubet dejó todo listo para el tramo más decisivo del torneo Clausura tras oficializar, en reunión de sus autoridades, la programación de las jornadas pendientes desde la fecha 15 hasta la 22, estableciendo así el camino que definirá tanto al campeón como al equipo que perderá la categoría.

Con ocho fechas por disputarse, el campeonato entra en una fase donde el margen de error desaparece y cada punto cobra un valor determinante. Sin embargo, más allá de la lucha por el liderato, es la tabla acumulada la que acapara la atención, con una cerrada pelea por el no descenso que promete dramatismo hasta la última jornada.

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En ese escenario, clubes como CD Choloma, Victoria, Génesis PN y Juticalpa FC llegan comprometidos a una recta final donde cualquier tropiezo puede ser definitivo. La diferencia de puntos entre estos equipos mantiene abierta una batalla directa que podría cambiar jornada a jornada.

Uno de los elementos que añade mayor tensión al cierre del torneo es la situación de Juticalpa FC, que tendrá descanso en la jornada 22. Este factor podría resultar determinante, ya que el equipo olanchano podría llegar a esa fecha dependiendo de resultados ajenos, sin posibilidad de influir directamente en el desenlace de la tabla acumulada.

Mientras tanto, en la parte alta, la definición de los clasificados a la liguilla también entra en su etapa crucial, Real España, Motagua, Olimpia y Olancho FC pelean por la cima. La Liga confirmó que los seis mejores equipos avanzarán a la fase final, la cual se disputará en dos triangulares, manteniendo el formato competitivo que aumenta la emoción en el cierre del campeonato.

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Este sistema obliga a los clubes no solo a clasificar, sino a buscar una mejor posición en la tabla para afrontar la liguilla con ventaja. Equipos en la zona media aún mantienen aspiraciones reales, lo que garantiza una intensa disputa en cada jornada.

El calendario aprobado también busca ordenar el desarrollo del torneo sin contratiempos, permitiendo que tanto la lucha por el título como el descenso se definan en igualdad de condiciones deportivas, aunque factores como el descanso de la última fecha ya generan debate en el entorno del fútbol hondureño.

Con todo definido en el papel, el Clausura de la Liga Hondubet entra en su fase más caliente, donde la presión, la calculadora y los resultados marcarán el destino de varios clubes. El drama está garantizado: gloria para unos y descenso para otros en un cierre que promete ser de infarto.

ASÍ SE JUGARÁN LAS FECHAS 15 HASTA LA 22

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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