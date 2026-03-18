¿Cuándo se define la liguilla y el descenso? Liga Hondubet concreta jornadas pendientes por el cierre del torneo Clausura

Este sistema obliga a los clubes no solo a clasificar, sino a buscar una mejor posición en la tabla <b>para afrontar la liguilla</b> con ventaja. Equipos en la zona media aún mantienen aspiraciones reales, lo que garantiza una intensa disputa en cada jornada.El calendario aprobado también busca ordenar el desarrollo del torneo sin contratiempos, permitiendo que tanto la lucha por el título como el descenso se definan en igualdad de condiciones deportivas, aunque factores como el descanso de la última fecha ya generan debate en el entorno del fútbol hondureño.Con todo definido en el papel, el Clausura de la Liga Hondubet entra en su fase más caliente, donde la presión<b>, la calculadora y los resultados marcarán el destino de varios clubes.</b> El drama está garantizado: gloria para unos y descenso para otros en un cierre que promete ser de infarto.<br /><br /><b>ASÍ SE JUGARÁN LAS FECHAS 15 HASTA LA 22</b>