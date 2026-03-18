Liga Hondubet

La última jornada sin el FVS VAR: hoy arranca la fecha 13 del Clausura y Olimpia cambia de estadio

Juticalpa, Olimpia y Real España son locales en la jornada del miércoles en la fecha 13 de la Liga Nacional.

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    CONFIRMADO: Hoy arranca la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

    Mario O. Figueroa
2026-03-18

¡La última jornada sin VAR! Este miércoles arrancan las emociones de la jornada 13 de la Liga Hondubet de Honduras, en el cual Juticalpa FC y Marathón abren el telón desde el Estadio Rubén Guifarro del municipio de Catacamas.

Este es un duelo de poder a poder, ya que Juticalpa busca a toda costa el boleto a las triangulares del torneo Clausura. El Monstruo, por su parte, sabe que una victoria lo metería de lleno por los primeros lugares. El duelo inicia a las 3:00 PM.

A las 5:15 PM de la tarde, los reflectores viajarán a Comayagua, con el compromiso entre Olimpia vs Olancho FC. Los leones regresan a la excapital de Honduras, en donde buscarán los tres puntos para acercarse a los líderes Motagua y Real España. Es de resaltar que el león cambiará de sede porque el Estadio Nacional Chelato Uclés albergará el concierto de Grupo FIRME.

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El Rey de Copas viene de dos triunfos consecutivos tras doblegar al Génesis PN y Platense. Olancho, por su parte, viene de vapulear a Real España en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.

Para finalizar la jornada de este miércoles, Real España y Génesis PN se miden en un partidazo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El cotejo arranca a las 7:30 PM. La Máquina es sublíder con 22 puntos, pero una victoria lo regresaría nuevamente al primer lugar del certamen.

El jueves 19 de marzo, en el que se conmemora el Día del Padre en Honduras, Platense FC y Motagua se enfrentan en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés a las 3 de la tarde. La jornada 13 finaliza con el Lobos UPNFM vs Choloma a las 6 de la tarde en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

Es de reseñar que esta fecha sería la última sin el FVS VAR, el cual ya está en proceso para usarse por primera vez en la Liga Hondubet de Honduras, según declaraciones de los directivos del balompié liguero catracho. Los cinco partidos de la jornada 13 los podés seguir a través de www.diez.hn

La última jornada sin el FVS VAR: hoy arranca la fecha 13 del Clausura y Olimpia cambia de estadio
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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
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