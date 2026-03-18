La última jornada sin el FVS VAR: hoy arranca la fecha 13 del Clausura y Olimpia cambia de estadio

¡La última jornada sin VAR! Este miércoles arrancan las emociones de la jornada 13 de la Liga Hondubet de Honduras, en el cual Juticalpa FC y Marathón abren el telón desde el Estadio Rubén Guifarro del municipio de Catacamas.

Este es un duelo de poder a poder, ya que Juticalpa busca a toda costa el boleto a las triangulares del torneo Clausura. El Monstruo, por su parte, sabe que una victoria lo metería de lleno por los primeros lugares. El duelo inicia a las 3:00 PM.

A las 5:15 PM de la tarde, los reflectores viajarán a Comayagua, con el compromiso entre Olimpia vs Olancho FC. Los leones regresan a la excapital de Honduras, en donde buscarán los tres puntos para acercarse a los líderes Motagua y Real España. Es de resaltar que el león cambiará de sede porque el Estadio Nacional Chelato Uclés albergará el concierto de Grupo FIRME.