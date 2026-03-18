La última jornada sin el FVS VAR: hoy arranca la fecha 13 del Clausura y Olimpia cambia de estadio

¡La última jornada sin <b>VAR</b>! Este miércoles arrancan las emociones de la jornada 13 de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-motagua-asi-quedo-la-tabla-de-posiciones-torneo-clausura-liga-nacional-FI29743420" target="_blank"> <b>Liga Hondubet de Honduras</a>,</b> en el cual <b>Juticalpa FC y Marathón</b> abren el telón desde el Estadio Rubén Guifarro del municipio de Catacamas. Este es un duelo de poder a poder, ya que <b>Juticalpa </b>busca a toda costa el boleto a las triangulares del<b> torneo Clausura. El Monstruo</b>, por su parte, sabe que una victoria lo metería de lleno por los primeros lugares. El duelo inicia a las 3:00 PM. A las 5:15 PM de la tarde, los reflectores viajarán a Comayagua, con el compromiso entre <b>Olimpia vs Olancho FC</b>. Los leones regresan a la excapital de<b> Honduras</b>, en donde buscarán los tres puntos para acercarse a los líderes <b>Motagua y Real España.</b> Es de resaltar que el león cambiará de sede porque el Estadio Nacional Chelato Uclés albergará el concierto de <b>Grupo FIRME.</b>