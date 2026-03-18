EN VIVO Olimpia vs Olancho: El León cambia de sede, horario y dónde verlo por la TV

El Olimpia afronta un compromiso atípico hoy 18 de marzo al enfrentarse a Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b>, en un duelo que no se disputará en su habitual casa, Tegucigalpa.El cambio de sede responde a la ocupación del estadio Nacional Chelato Uclés debido a un evento musical, lo que obliga al conjunto albo a trasladarse a una sede alterna para ejercer como local. Olimpia es tercero y Potros es cuarto con 18 y 17 puntos cada uno en la tabla de posiciones.