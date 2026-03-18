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EN VIVO Olimpia vs Olancho: El León cambia de sede, horario y dónde verlo por la TV

Ambos clubes llegan en un momento clave, están terceros y cuartos en el torneo Clausura.

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    Olimpia y Olancho FC chocan hoy por la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Fotos Liga Hondubet.
2026-03-18

El Olimpia afronta un compromiso atípico hoy 18 de marzo al enfrentarse a Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, en un duelo que no se disputará en su habitual casa, Tegucigalpa.

El cambio de sede responde a la ocupación del estadio Nacional Chelato Uclés debido a un evento musical, lo que obliga al conjunto albo a trasladarse a una sede alterna para ejercer como local. Olimpia es tercero y Potros es cuarto con 18 y 17 puntos cada uno en la tabla de posiciones.

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Más allá de la mudanza, el “León” llega en un momento positivo, luego de sumar dos victorias consecutivas que lo mantienen firme en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel ha mostrado solidez y buscará mantener esa línea en un escenario distinto, pero con la misma exigencia de sumar de a tres.

Enfrente estará un Olancho FC que también atraviesa un buen presente y que llega motivado tras firmar uno de los resultados más resonantes de la jornada anterior, al quitarle el invicto al Real España.

Los “Potros” han demostrado ser un equipo competitivo, capaz de complicar a cualquier rival, y buscarán aprovechar cualquier ventaja para sacar puntos valiosos.

El duelo promete intensidad y buen fútbol, con dos equipos que llegan en alza y con aspiraciones claras dentro del torneo Clausura. Olimpia intentará imponer su jerarquía, mientras que Olancho FC apostará a mantener su buen momento y seguir sumando en la tabla.

El encuentro se disputará este miércoles a las 5:15 de la tarde en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua. Y el árbitro principal es David Cruz.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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