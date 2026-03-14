¡Olancho FC descarga su furia y en nueve minutos mortales golea al Real España y lo deja sin invicto!

<b>(3) OLANCHO FC -</b> Gerson Argueta; Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Omar Elvir; Juan Delgado (Juan Lasso, 81'), Gabriel Leiva (Kevin López, 67'), Deyron Martínez, Yeison Mejía (Cristian Cálix, 67'); Marlon Ramírez (Darwin Murillo, 81') y Clayvin Zúniga (Jorlián Sánchez, 71').<br /><br />DT: John Jairo López (COL)<br /><br />Goles: Jorlián Sánchez 73', Cristian Cálix 79', Darwin Murillo 83'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Yeison Mejía, Darwin Murillo.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(0) REAL ESPAÑA - </b>Buba López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía (Danilo Palacios, 86'); Jack Baptiste (Anfronit Tatum, 86'), Jhow Benavídez, Roberto Osorto (Gonzalo Ritacco, 78'), Mike Arana (Exon Arzú, 46'); Darixon Vuelto (David Sayago, 78') y Eddie Hernández.<br /><br />DT: Jeaustin Campos (CRC)<br /><br />Goles: No hubo.<br /><br />Tarjetas amarillas: Darixon Vuelto.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Juan Ramón Brevé<br /><br />Árbitro: Raúl Castro