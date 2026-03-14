Liga Hondubet

¡Olancho FC descarga su furia y en nueve minutos mortales golea al Real España y lo deja sin invicto!

La máquina jugó uno de sus peores partidos y aunque Olancho FC tampoco fue tan superior en el trayecto del juego, fue certero.

2026-03-14

Olancho FC dio el golpe de autoridad en la jornada 12 del Clausura 2026. Los potros del oriente necesitaron solo nueve minutos para golear 3-0 al Real España, el hasta entonces invicto en la Liga Nacional. Con una segunda mitad explosiva, los dirigidos por John Jairo López arrasaron a la máquina en el Estadio Juan Ramón Brevé, dejando en evidencia las fisuras de un rival que llegaba como líder.

El primer tiempo fue un bostezo colectivo. Muy aburrido, con jugadas aisladas que no generaron peligro real. El elenco sampedrano dominó la posesión, pero careció de colmillo; Olancho FC, por su parte, se replegó y esperó su momento sin inquietar a Buba López. Del equipo de Jeaustin Campos solo un amago de Eddie Hernández a los 49' rompió la monotonía: remate potente desde fuera del área que hizo volar al portero Gerson Argueta, quien desvió con una atajada espectacular.

La máquina pagó caro su tibieza inicial. Real España perdió su invicto impecable, que lo había mantenido en la cima, y ahora mira de reojo a sus perseguidores. Los potros, en cambio, saltó posiciones con esta paliza, demostrando que los potros no solo galopan, sino que muerden cuando menos se lo esperan.

El segundo tiempo cambió todo. A los 73' Jorlián Sánchez, el delantero panameño que entraba como suplente, rompió su sequía goleadora con un remate preciso que venció a Buba López. Dejó como bobos a Daniel Aparicio y Devron García, con una maniobra endiablada que desarmó la defensa. Primer gol en el torneo para el canalero, y primer clavo en el ataúd del invicto.

Seis minutos después, a los 79' Cristian Cálix, otro suplente fresco, liquidó el partido. Todo nació de un remate de Kevin López que Buba repelió; el balón quedó en el aire, Machuca Ramírez lo cazó y se lo sirvió en bandeja a Cálix, quien definió de derecha. La máquina ya tambaleaba.

Olancho FC le quitó el invicto al Real España en Liga Nacional.

La guinda del pastel llegó a los 83'. Darwin Murillo, el tercero de los héroes suplentes, selló la paliza. Encontró un balón cruzando toda el área, se barrió como un gladiador y endosó la tercera diana a Buba López. ¡Paliza total! Real España, desmoralizado, vio cómo su liderato se esfumaba en un abrir y cerrar de ojos.

Los tres goles vinieron de las piernas de suplentes: Jorlián Sánchez, Cristian Cálix y Darwin Murillo. Esta tripleta inesperada desmanteló a un Real España que no encontró respuestas. Gerson Argueta fue un muro en la portería potra, mientras Buba López salió herido en su orgullo.

Olancho FC suma tres puntos de oro y envía un mensaje claro al torneo: los potros están listos para pelear por lo más alto en la tabla. La máquina, por primera vez vulnerable, deberá recomponerse rápido si quiere recuperar el paso. La jornada 12 deja un claro dominador en el oriente hondureño.

Cristian Cálix anotó el segundo gol del Olancho FC contra la máquina.

FICHA TÉCNICA

(3) OLANCHO FC - Gerson Argueta; Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Omar Elvir; Juan Delgado (Juan Lasso, 81'), Gabriel Leiva (Kevin López, 67'), Deyron Martínez, Yeison Mejía (Cristian Cálix, 67'); Marlon Ramírez (Darwin Murillo, 81') y Clayvin Zúniga (Jorlián Sánchez, 71').

DT: John Jairo López (COL)

Goles: Jorlián Sánchez 73', Cristian Cálix 79', Darwin Murillo 83'.

Tarjetas amarillas: Yeison Mejía, Darwin Murillo.

Tarjetas rojas: No hubo.

(0) REAL ESPAÑA - Buba López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía (Danilo Palacios, 86'); Jack Baptiste (Anfronit Tatum, 86'), Jhow Benavídez, Roberto Osorto (Gonzalo Ritacco, 78'), Mike Arana (Exon Arzú, 46'); Darixon Vuelto (David Sayago, 78') y Eddie Hernández.

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Darixon Vuelto.

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Juan Ramón Brevé

Árbitro: Raúl Castro

Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
