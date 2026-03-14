Messiniti y Castillo devuelven la sonrisa a Marathón ante Lobos UPNFM que se cayó a pedazos

El Marathón dejó atrás la racha de empates y volvió a celebrar frente a su afición al imponerse 2-0 sobre Lobos UPNFM este sábado 14 de marzo en el estadio Yankel Rosenthal, en el cierre de la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El conjunto verdolaga aprovechó la superioridad numérica tras dos expulsiones en el equipo universitario para inclinar el partido en la segunda mitad y sumar tres puntos que lo catapultan al tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades.

La Jauría, que terminó el encuentro con apenas nueve futbolistas, se quedó estancada con 13 puntos y vio cómo el Monstruo Verde terminó resolviendo el compromiso con los goles de Isaac Castillo y el delantero argentino Nicolás Messiniti en el complemento.



LAS ACCIONES DEL ENCUENTRO



El conjunto verdolaga tomó la iniciativa desde los primeros minutos, intentando imponer condiciones ante un rival que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Al minuto 8 llegó el primer aviso claro: Isaac Castillo desbordó por la banda izquierda con una jugada individual y habilitó a Alexy Vega, quien sacó un débil remate de zurda que terminó controlando sin problemas el guardameta Alex Güity. Marathón siguió presionando en campo rival y al minuto 11 volvió a generar peligro. Isaac Castillo recibió el balón cerca del área y sacó un derechazo que Alex Güity logró controlar en dos tiempos, evitando la caída de su arco.

Sin embargo, Lobos también tuvo su momento en el partido. Al minuto 19, Jonathan Núñez ejecutó un tiro libre con mucha colocación que obligó al arquero argentino Jonathan Rougier a intervenir con una gran estirada, desviando el balón a tiro de esquina. El equipo local mantuvo la insistencia ofensiva durante la primera mitad. José “Pajarito” Aguilera probó suerte al minuto 27 con un potente remate de larga distancia que se fue por encima de la portería universitaria. Poco después, al minuto 30, el mismo Aguilera volvió a aparecer tras un centro de Damin Ramírez al segundo poste, pero su cabezazo pasó a un costado del marco defendido por Güity. Aunque Marathón dominaba territorialmente, el gol no llegaba y el encuentro se mantenía abierto al llegar al descanso.

La segunda mitad cambiaría completamente el rumbo del partido, especialmente por las expulsiones que sufrió el equipo universitario. Al minuto 55, Aaron Zúniga vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Lobos con 10 futbolistas, complicando el planteamiento del técnico visitante. La situación se volvió aún más crítica para los “estudiosos” cuando al minuto 66 Júnior Padilla cometió un fuerte planchazo que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa. Con nueve hombres en el campo, Lobos quedó prácticamente a merced del conjunto verdolaga.

Con la superioridad numérica, Marathón incrementó la presión. El premio a la insistencia llegó finalmente al minuto 68. Rivera envió un centro al área, “Chuy” Pérez controló el balón y habilitó a Rubilio Castillo; sin embargo, el que terminó resolviendo la jugada fue Isaac Castillo, quien apareció para rematar y enviar el balón al fondo de la red para el 1-0 que desató la celebración en el Yankel Rosenthal. Un minuto después, Lobos reclamó un posible penal por una mano de Aguilera dentro del área, pero el árbitro determinó que no había infracción y dejó seguir las acciones, generando las protestas del conjunto universitario. El segundo golpe llegó al minuto 75 y prácticamente sentenció el partido. El “Chelito” Martínez envió un centro preciso desde la banda y el delantero argentino Nicolás Messiniti se elevó dentro del área para conectar un sólido cabezazo que venció a Güity y colocó el 2-0 definitivo.