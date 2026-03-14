Messiniti y Castillo devuelven la sonrisa a Marathón ante Lobos UPNFM que se cayó a pedazos

Sin embargo, Lobos también tuvo su momento en el partido. Al minuto 19, Jonathan Núñez ejecutó un tiro libre con mucha colocación que obligó al arquero argentino Jonathan Rougier a intervenir con una gran estirada, desviando el balón a tiro de esquina.El equipo local mantuvo la insistencia ofensiva durante la primera mitad. José “Pajarito” Aguilera probó suerte al minuto 27 con un potente remate de larga distancia que se fue por encima de la portería universitaria. Poco después, al minuto 30, <b>el mismo Aguilera </b>volvió a aparecer tras un centro de Damin Ramírez al segundo poste, pero su cabezazo pasó a un costado del marco defendido por Güity.Aunque Marathón dominaba territorialmente, el gol no llegaba y el encuentro se mantenía abierto al llegar al descanso.