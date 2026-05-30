Édrick Menjívar sorprende tras el título del Motagua en el Clausura: "Nos dolió"

El guardameta de Olimpia, Édrick Menjívar, habló recientemente sobre la obtención del título por parte del Motagua y admitió que no fue una situación que disfrutara, tomando en cuenta la histórica rivalidad que existe entre ambas instituciones del fútbol hondureño. Durante una entrevista concedida al programa Por el Mundo del Deporte de HRN, el arquero albo fue sincero al expresar el sentimiento que le dejó ver a los azules celebrar una nueva corona de la Liga Hondubet, especialmente porque se trata de su principal adversario deportivo.

"Obviamente, es el eterno rival, nosotros nunca queremos que ellos ganen porque es el eterno rival y verlos ahí celebrar nos dolió, Bueno a mi en general, no puedo hablar por los demás, porque estábamos en la casa y nos dolió un poco", confesó. Menjívar también reconoció la capacidad futbolística del conjunto capitalino y señaló que el desenlace del campeonato no fue una sorpresa para él debido a la calidad que posee el plantel motagüense. "Sabemos que Motagua es un gran equipo también, uno de los grandes del país, y sabíamos que podía pasar eso".