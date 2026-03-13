¡Enardecido Puerto Cortés! Los dos penales que Platense reclama vs Olimpia en la víspera del estreno del FVS

Ahora bien, el punto álgido sucede en las dos instancias de penal que Platense reclama como faltas, ambas en el segundo tiempo y de acuerdo a las repeticiones, bastante polémicas.La primera fue al minuto 49' cuando <b>Agustín Mulet </b>se interpuso en la trayectoria de <b>Sebastián Espinoza</b>, obstaculizando el paso del mediocampista platensista, acción que no fue vista como infracción por el silbante central <b>Luis Mejía.</b>Al minuto 63' la segunda acción. <b>Edwin Solano</b>, que fue un dolor de cabeza para los defensas olimpistas eludió la marca de <b>Emanuel Hernández</b>, pero en el área llegó <b>Clinton Bennett </b>y lo desplazó con una fuerza desproporcionada llevándoselo al suelo, pero tampoco sancionaron falta.Este tipo de situaciones podrán ser mejor revisadas cuando la Liga Nacional oficialice el estreno del FVS/VAR en los juegos de la primera división. "Esta herramienta ayudará a que el fútbol sea más justo", dicen desde la FFH, al mismo tiempo que Jorge Herrera confirmó que podría comenzar esta tecnología entre las fechas 13 y 15.