Liga Hondubet

¡Enardecido Puerto Cortés! Los dos penales que Platense reclama vs Olimpia en la víspera del estreno del FVS

Raúl Cáceres y Platense están indignados por la paupérrima actuación del árbitro Luis Mejía.

2026-03-13

Tremenda polémica ha dejado el partido que disputaron Platense y Olimpia por la Jornada 11 del torneo de la Liga Nacional de Honduras donde los porteños reclaman dos penales ante la presentación del árbitro Luis Mejía.

Los escualos cayeron 1-2 en donde dos de los goles también están en el ojo del huracán en las jugadas previas. En el primer gol de tiro libre anotado por Santiago Ramírez, en la falta aducen los platencistas que no hay infracción.

En el segundo gol que lo anota Jorge Álvarez, los futbolistas del Platense reprocharon a los árbitros que en la jugada previa el joven David Flores le metió un codazo en el rostro a un jugador porteño.

¿Se siente robado? Raúl Cáceres explota contra el arbitraje tras caer con Olimpia y deja mensaje a Platense: "Es mi dolor"

Ahora bien, el punto álgido sucede en las dos instancias de penal que Platense reclama como faltas, ambas en el segundo tiempo y de acuerdo a las repeticiones, bastante polémicas.

La primera fue al minuto 49' cuando Agustín Mulet se interpuso en la trayectoria de Sebastián Espinoza, obstaculizando el paso del mediocampista platensista, acción que no fue vista como infracción por el silbante central Luis Mejía.

Al minuto 63' la segunda acción. Edwin Solano, que fue un dolor de cabeza para los defensas olimpistas eludió la marca de Emanuel Hernández, pero en el área llegó Clinton Bennett y lo desplazó con una fuerza desproporcionada llevándoselo al suelo, pero tampoco sancionaron falta.

Este tipo de situaciones podrán ser mejor revisadas cuando la Liga Nacional oficialice el estreno del FVS/VAR en los juegos de la primera división. "Esta herramienta ayudará a que el fútbol sea más justo", dicen desde la FFH, al mismo tiempo que Jorge Herrera confirmó que podría comenzar esta tecnología entre las fechas 13 y 15.

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Olimpia
|
Platense
|