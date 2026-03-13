¡Enardecido Puerto Cortés! Los dos penales que Platense reclama vs Olimpia en la víspera del estreno del FVS

Tremenda polémica ha dejado el partido que disputaron Platense y Olimpia por la Jornada 11 del torneo de la Liga Nacional de Honduras donde los porteños reclaman dos penales ante la presentación del árbitro Luis Mejía.

Los escualos cayeron 1-2 en donde dos de los goles también están en el ojo del huracán en las jugadas previas. En el primer gol de tiro libre anotado por Santiago Ramírez, en la falta aducen los platencistas que no hay infracción.

En el segundo gol que lo anota Jorge Álvarez, los futbolistas del Platense reprocharon a los árbitros que en la jugada previa el joven David Flores le metió un codazo en el rostro a un jugador porteño.