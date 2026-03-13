¿Se siente robado? Raúl Cáceres explota contra el arbitraje tras caer con Olimpia y deja mensaje a Platense: "Es mi dolor"

<br /><b>¿Cómo valora la primera vuelta de Platense?</b>Una primera vuelta malísima. Esa es mi evaluación. Como equipo, quedamos a deber mucha inestabilidad futbolística y, por ende, las pocas jugadas que se crearon no se concretaron. Creo que Platense está para generar más y, a medida que haya más volumen de juego, se vayan mermando los errores en definición. A mayor cantidad de jugadas, mayor posibilidad.Y de ahí, Platense sigue con la misma mentalidad. Platense está para aspirar a una liguilla. Matemáticamente es posible, pero como decía John, hay que mantener ese espíritu, ese nivel futbolístico, esa actitud en todo el terreno de juego. Ese es mi mensaje: no podemos retroceder. Yo creería que si jugamos así como hoy, difícilmente perderemos todos los partidos.Creo que, en otro momento, nos ha tocado capitalizar una primera vuelta productiva. Ahora, si Dios quiere, que sea la segunda vuelta la que nos permita sumar los puntos necesarios para estar en una zona de clasificación.