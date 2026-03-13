¿Se siente robado? Raúl Cáceres explota contra el arbitraje tras caer con Olimpia y deja mensaje a Platense: "Es mi dolor"

El estratega mencionó que su club no mereció perder el juego y se quejó de manera tajante contra el arbitraje al que les dijo que le duele que no valoren el trabajo que ellos hacen durante la semana.

Fiel a su estilo, el profesor Raúl Cáceres fue de frente ante los medios de comunicación y dando la cara habló de la derrota que sufrió Platense a manos de Olimpia en el cierre de la primera vuelta del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

No echó la culpa a Olimpia de las decisiones de los silbantes, pero que no debió ganar el partido. También se tomó el tiempo de mandar un mensaje a la afición que ha visto cómo el equipo se ha caído en este Clausura 2026 .

¿Qué valoraciones hace del partido y qué pasó al final con el cuarto árbitro?

Lo que puedo decirles es que me voy contento con el accionar de los jugadores. Ese es el Platense al que realmente le rindo mis honores. Lamento esto, ¿verdad? Que las decisiones definan un partido. Al final, es desconocido que si hubieran encendido las alarmas, Olimpia no habría ganado hoy. Pero eso nos envuelve a todos. Lamentablemente hoy Platense fue víctima de esa alarma, que intentaron evitar.

No puedo hablar de Olimpia porque no tiene culpa. Sin embargo, es importante que hoy, en el trabajo para mejorar y garantizar un arbitraje digno y limpio, se revisen estas situaciones, porque hay cosas demasiado obvias. Al final, no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí solo me quedo con el buen actuar de los jugadores; ese es mi dolor.

Es mi dolor que los árbitros, que son parte de nuestro fútbol, no valoren ese gran esfuerzo, lo tiren a la borda. El equipo vino dolido, comprometido por la derrota ante Olancho, dispuesto a dar lo mejor hoy, y futbolísticamente hicimos los méritos. Lamentablemente, ¿verdad? Cosas que no están en nuestras manos definen el rumbo de un partido.

En los últimos 15 partidos solo se ha ganado uno y en esta primera vuelta solo hubo un triunfo ante Juticalpa. ¿Le preocupa esto de cara a su futuro en el banquillo ?

Para nada. No le tengo miedo a que me despidan. Hoy me puedo ir de aquí si quieren, si su pregunta va orientada a eso. Si Platense no jugara nada, me preocuparía, pero mi esfuerzo es para que este equipo gane. Pregunten qué pasó con el partido. Increíble que hagan una pregunta sobre si me preocupa seguir. A mí no me preocupa. Me da lástima que pregunten esas cosas, la verdad.

¿Qué se habló entre el cuerpo técnico preparándose para este partido contra Olimpia?

Lo que se habló fue que cada partido es una oportunidad para salir de lo oscuro. No ganar incomoda, porque no trabajo para perder. Entonces, al final ver a un equipo que quiere sacar esto adelante y que, por factores ajenos a nuestra voluntad, termina en una derrota, es frustrante. Pero hoy también hay que ser responsables. De este partido puedo hablar de eso. Anteriormente, no. En Olancho jugamos para perder y perdimos. No hice comentarios, incluso reclamé a mis jugadores, porque fue evidente que no jugamos bien.

En cuanto a la preparación y el hablar con los jugadores sobre Olimpia, eso es una ilusión. Todo jugador quiere ganarle a Olimpia, todo jugador. Nosotros vinimos con esa mentalidad, nos comportamos así, pero seguimos adoleciendo de la contundencia o eficacia en la zona de ataque. Al final, terminamos sufriendo los partidos o perdiéndolos, como hoy.

¿Siente que le robaron el partido? ¿Cree que no fue justo? Y, sobre todo, una última: ¿qué pasó con Welcome? Cuando entró, se vio un poco diferente el equipo.

Recuerde que viene de hacer un partido fuerte también en Olancho. Hay que manejar los tiempos. Si vemos la estructura del equipo y el desarrollo en la zona de ataque, nos hizo falta en el primer tiempo la altura de él.

Pero también hay que considerar que viene de un gran desgaste que es difícil de recuperar en tan poco tiempo. Yo soy consciente de eso y desde el día 1 debo aprender a manejar estos momentos. Él sabrá cómo manejarse y cómo comportarse. En el poco tiempo que tuvo, creo que hizo tres intervenciones muy buenas. Al final, hubo una jugada en la que no reaccionó, pero tampoco lo puedo criticar ni juzgar. Valoro más el esfuerzo que hizo porque, cuando debió hacer trabajo ofensivo, ganó balones aéreos. No voy a hablar de que me robaron el partido, solo que fueron malas decisiones arbitrales que al final nos costaron el resultado.¿Cómo se hace para mantener este rendimiento y que los jugadores no se caigan? Sobre todo, hay que mejorar la efectividad, porque a los equipos grandes no se les puede perdonar.

Tú estuviste ayer en nuestro entrenamiento, 45 minutos puntuales trabajando en la definición sin posición. Eso llena de confianza. Los felicito porque, al final, ustedes deben resaltar lo que pasa, así como resaltan mis actuaciones negativas frente a opiniones malintencionadas. Es importante que la prensa resalte lo que realmente sucede. Al final, Platense debe levantarse. Merece levantarse en este campo y en el Morazán.

Yo creo que, si se da juego limpio, como lo escuché del preparador físico de Olimpia, cuando dijo al cuarto árbitro "Juego limpio, juego limpio" esas son las cosas que deben resaltar. Porque ustedes lo ven y es bueno hablar de esto. Si yo lo digo, hay castigo, pero si lo dice la prensa, suena. Duele cuando un Platense no habla, y hoy lo felicito porque no defendemos a Platense, sino lo que el equipo hizo en el campo. No jugamos para perder.

Indistintamente de que tuvimos una jugada de Gio en los primeros minutos y no la concretamos, si vemos las jugadas, todos los goles vienen de acciones que no se concretaron. Eso es lo que lamento, pero resalto el actuar del equipo. Ojalá Dios me llene de sabiduría y me dé palabras que ayuden a los jugadores a encontrar el equilibrio emocional y no decaer, no retroceder, y así poder afrontar el partido del domingo manteniendo este espíritu.

Ojalá Dios me llene de sabiduría y ponga en mi boca palabras que estos muchachos puedan escuchar para encontrar el equilibrio emocional y no decaer, no retroceder, y que podamos partir para el partido del domingo con la mentalidad de mantener lo que tú dices: no bajar, no retroceder, mantener este espíritu. ¿Ya? Mantener este espíritu que solo Dios puede darnos. Seguimos, seguimos con ustedes.

Platense para mí sigue siendo un equipo que está haciendo lo suyo. Porque al final, si se fijan, un Olimpia estuvo completamente sometido en su cancha, no solo en la media cancha, sino en tres cuartos de cancha. Es atípico ver a un equipo grande sometido. ¿Ya? Entonces, había que seguir con la misma mentalidad, viendo si podíamos encontrar la posición del gol, y al final, pues, salió el penal. Y la última jugada de Rembrandt, que lamentablemente no concretó.