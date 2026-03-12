Olimpia escala tres puestos y Platense se hunde: así queda la tabla de posiciones tras finalizar la primera vuelta de la Liga

¡VOLVIÓ AL TRIUNFO! Y luego de varios malos resultados, el Olimpia ha sacado la casta de campeón y ha derrotado 2-0 al Platense en su visita al Estadio Morazán.

Santiago Ramírez (80') y Jorge Álvarez (88') fueron los encargados de darle un triunfo importante al vigente campeón del fútbol hondureño.

Tras 11 fechas disputadas, el Olimpia con esta victoria escala del sexto al tercer puesto y acumula 15 unidades, pero se mantiene a siete del Motagua y Real España, ambos con 22 puntos, por el liderato de la tabla.

En el cuarto puesto se encuentra Olancho FC con 14 unidades, Lobos le sigue con 13 y Marathón, equipo que no encuentra camino, está en el sexto lugar con 12 puntos.

Victoria y Génesis son séptimos y octavos, respectivamente, con 10 unidades. Juticalpa, quien descansó en esta fecha, queda en el décimo puesto con 9 unidades.

En la zona baja están Platense con 8 puntos y Choloma con 7. Ambos equipos no han sabido aprovechar su localía en este torneo.