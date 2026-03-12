¡Confirmado! Henry Figueroa, defensa del Marathón, conoce el estado de su lesión y el tiempo de baja en la Liga Nacional

Las lesiones han sido un virus que han atacado al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/chelito-genera-interes-grandes-honduras-marathon-toma-decision-clausura-GE29695560" target="_blank">Marathón</a></b> en el último año; primero el argentino <b>Brian Farioli,</b> luego el mediocampista <b>Jonathan Bueso</b>, también los arqueros <b>Enzo Torres</b> y Humberto Juarez, a ellos se une el zaguero central <b>Henry Figueroa</b>.El capitán verdolaga solo jugó 22 minutos en el juego de su equipo ante el Choloma, tuvo que abandonar la cancha del estadio <b>Rubén Deras </b>en camilla por una lesión en su rodilla izquierda. Su lugar fue tomado por<b> Kenny Bodden.</b>