¡Confirmado! Henry Figueroa, defensa del Marathón, conoce el estado de su lesión y el tiempo de baja en la Liga Nacional

Henry Figueroa se lesionó en el partido entre Marathón vs Choloma en el

    Se confirma el estado de la lesión del defensor hondureño Henry Figueroa.

2026-03-12

Las lesiones han sido un virus que han atacado al Marathón en el último año; primero el argentino Brian Farioli, luego el mediocampista Jonathan Bueso, también los arqueros Enzo Torres y Humberto Juarez, a ellos se une el zaguero central Henry Figueroa.

El capitán verdolaga solo jugó 22 minutos en el juego de su equipo ante el Choloma, tuvo que abandonar la cancha del estadio Rubén Deras en camilla por una lesión en su rodilla izquierda. Su lugar fue tomado por Kenny Bodden.

Todo parecía que la lesión era muy grave porque fue captado yendo al camerino con ayuda de dos personas debido a que no podía apoyar su pie; sin embargo, después de una resonancia magnética que se realizó el miércoles se descartó una rotura de menisco o de ligamentos.

Los resultados arrojaron que el futbolista de 33 años tiene un esguince en su rodilla estará fuera entre dos y tres semanas. Figueroa deberá estar con mucho reposo, hielo, antinflamatorios y después de la primera semana ejercicios para recuperar la fuerza y la movilidad.

El Monstruo Verde no contará con uno de sus líderes en los partidos contra UPNFM, Juticalpa y Victoria, Real España y Platense. Actualmente, el cuadro verdolaga se ubica en la sexta posición, la última plaza para las Triangulares del torneo Clausura.

